¿Se puede hacer política sin ver el escenario completo?, no, no se puede.

Esto está pasando con el enfrentamiento entre algunos concejales y el ejecutivo riograndense, en primer lugar, en vez de hablar de “algunos”, digan nombres, porque muchos no somos mas de lo mismo, en segundo lugar, nadie esta defendiendo un impuestazo, lo que estamos diciendo, es de que manera van a compensar el brutal recorte nacional.

Los recortes a la provincia que se trasladan a los municipios.

Si a la quita de ingresos que proponen algunos concejales, se le suma el recorte de coparticipacion, los fondos de regalías afectados como garantía del Bono TFU27, la quieta del subsidio al transporte, la quita de fondos para vivienda, la quita de fondos para salud, educación y energía, estos es gas y luz. Hay algo que no están diciendo, y es que nada de la estructura municipal, podría funcionar ya con este recorte, que solamente en obra pública que también fue reducida a cero por el gobierno nacional se pierden 15 mil puestos de trabajo en la Patagonia, pero si le sumamos lo que plantea el cuerpo deliberativo el problema se agrava y mucho.

La pregunta sin respuesta sigue siendo, como se puede hacer política, viendo solo lo que pasa en una ciudad, cuando hoy hay gobernadores, entre ellos Gustavo Melella, intendentes, entre ellos Martin Pérez y todo el arco político nacional, en distintos lugares del pais, tratando de parar esta locura y aquí se pretende que un municipio funcione sin fondos.

Nadie defiende un impuestazo.

Insisto, nadie defiende el impuestazo de 220 % porque es claro que nadie esta en condiciones de pagarlo, si tenemos en cuenta que un sueldo de un policía ingresante es de 130 mil pesos, aplicar impuestos a quienes más ganas, sería una solución, empezando por jueces, funcionarios, electos o designados, e ir revisando quienes están en condiciones de hacerlo.

¿Como funciona un municipio sin fondos?

Quitar el libre deuda para acceder al carnet municipal también es recorte, porque a ese carnet lo tiene que entregar el municipio que requiere de personal tecnología e inversión, que obviamente requieren fondos.

Boleto de transporte público, si no queremos que pase lo de Ushuaia, donde ya se habla de un boleto de 800 pesos, porque de lo contrario el servicio no seria viable, a los vecinos dos viajes diarios le costarían 1600 pesos, o 40 mil pesos mensuales, solo para ir a trabajar.

Coparticipacion primaria y secundaria.

Ese subsidio fue quitado por el gobierno nacional, y equivale a 61 millones de pesos, también le quitaron, el fondo PROCREAR, Fondo para el manejo del Fuego, y como ya hemos publicado, 30 mil millones de coparticipacion que se perdieron cuando se aprobó la quita de impuesto a las ganancias por parte del Gobierno de Alberto Fernández y que Milei aun no repuso, el descuento de coparticipacion comenzó en octubre del año pasado, donde Tierra del Fuego perdió en 3 meses, 4500 millones de pesos, en febrero la Ley entro en Vigencia y este año la provincia dejará de percibir 30 mil millones de pesos, mas un presupuesto reconducido con una devaluación de 141% porque recordemos que Sergio Massa había devaluado un 23 %, más 118 de Caputo.

No se puede hablar por hablar, no se puede querer explicar lo inexplicable, y menos aun se puede jugar a la política dentro de los tres vértices de la provincia, o en el ejido urbano de una ciudad, si no se entiende que la política es global, que no somos un estado libre e independiente y no se dice la verdad, solo podemos entender que si “parten de una premisa falsa, llegaran a una conclusión falsa”.

Entonces el objetivo no es dialogar, no es el consenso, no es la defensa de vecinos y vecinas, es una parte de la verdad y eso es igual a una mentira.

“Se puede mentir un poco, a algunos, se puede mentir mas a otro poco, pero no se puede mentir a todos, todo el tiempo”.

Pero, la realidad siempre golpea de manera tajante y eso eso pasa en todos los ámbitos de la economía, entonces, hay que ampliar la visión, ver el escenario completo y después ver como se aplican las políticas públicas, de lo contrario, la división de poderes del estado, son un chiste y la verdad es que no tiene nada de gracioso.

www.lalicuadoratdf.com.ar