Nada de lo local se puede solucionar, si no se soluciona lo nacional.

Rio Grande 01/02/2024.- Es un poco básico pero aun así hay que explicarlo, los problemas de Tierra del Fuego, no se solucionan escuchando opiniones a favor o en contra del nuevo gobierno, de hecho tanto los unos como los otros, no han aportado nada desde que comenzó el furibundo ataque contra el regimen de promoción industrial, ya no solo por la Coalición Civica, sino por varios sectores de la economía, como la agroindustria.

La provincia se encuentra en medio de un tembladeral, aunque muchos ni siquiera quieran asumirlo, la caída del consumo, el cierre de comercios, el éxodo de profesionales, docentes, las suspensiones de contratos en las fabricas, el exorbitante costo de los alquileres, todo depende de un solo asunto; la economía, les guste mas, les guste menos, como ciencia social que es y por influir en todos los ámbitos de la sociedad, en este situación, es imposible no analizar lo que pasa en la provincia, si no es desde lo económico.

La tristemente celebre frase de Milei, «NO HAY PLATA», es lo que todo el mundo padece, en particular la ex clase media, venida a menos y las clases bajas o mas vulnerables que ya no tienen ni para comer.

El Aumento exponencial de gente en los comedores comunitarios es una señala que muchos ya deberían haber visto, como también las desregulación de alquileres que aumentaran en un 140 %, sumado al 110% de aumento de combustibles, 250 % en alimentos, otro tanto en medicamentos e indumentaria, hace que el 65% de los habitantes de este pais, no llegue a fin de mes.

Mas claro no se puede, pero, siempre hay un pero, en este recóndito lugar del planeta no se ha escuchado por ejemplo, al Fiscal de Estado, salir a tratar de defender el estado del permanente ataque, ya no solo de integrantes del nuevo gobierno inspirados en la separata de Sergio Massa, sino a diputados de distintas bancadas, que con el añejo argumento del «Costo Fiscal» que implica el sostenimiento del subregimen, insisten en hacernos creer que la salvación del pais esta en nuestra manos o en sacarnos el único beneficio que tenemos por vivir en el culo del mundo haciendo soberanía y ocupando un espacio geopolíticamente estratégico.

Ni siquiera por ese lado encuentran argumento algunos, para poner una palabra en favor de la provincia, quizá «atragantados con el DNU», se les hace mas difícil. Algunos legisladores, por ejemplo, que son tan electos, como el presidente o el gobernador y deberían salir en unidad a defender los derechos de todos los fueguinos.

Recuerden, había un legislador que solía hablar del subregimen señalando, » el que entiende el subregimen de promoción industrial como una cuestión economicista no entendió nada», bueno de eso pasaron varios años y hoy ya no tiene prensa o se quedó sin ideas.

Los próximos meses serán cruciales en esta provincia, por varias razones, la primera, el recorte de fondos de coparticipación, el párate de la obra publica, la negociación salarial, donde ya el SUTEF solicitó 150% de aumento.

El sector privado, no la tiene fácil tampoco, si MIlei saca el cepo al dólar, van a poder comprar un dólar a casi 1300 pesos, mientras se abren las exportaciones, y el lobby para terminar con las empresas radicadas acá es cada vez mas fuerte. Estas empresas a las que no referimos, no son las que emplean a mas de 100 trabajadores, son las pymes, autónomos, monotributistas, todos que con los costos de insumos apenas si cubren los gastos. Ni hablar del comercio a lo que ya nos referimos.

Hasta aquí solo se ven beneficios para dos empresarios, uno, Luis Caputo y Mirgor, que además va por un puerto multipropósito en Rio Grande que supuestamente estaría listo para 2027, justo cuando termina el mandato de este gobierno. Y ya incursiona en el mercado de la pesca de altura y la fabricación de sensores de alta tecnología para bicicletas eléctricas y otros proyectos.

El segundo es Rubén Cherniakovski, fundador del Grupo Newsan que donde quiera que lean, encontrara que hasta es dueño del hipódromo de Maroñas en Uruguay, pero siempre le va mal, pero siempre cuenta con la incondicional cobardía de la UOM Ushuaia para poder echar empleados/das, aun están enfermas de cáncer.

Entonces, la sumatoria de todo esto, nos lleva de nuevo al lugar de partida, los fondos de las provincias y de nuestra provincia, de donde van a salir para cumplir, primero con el costo interno, salarios, gastos de funcionamiento, cobertura social, salud, educación y seguridad, obligaciones indelegables del estado, si desde Nacion, se «cierra el grifo» como dicen los funcionarios de economía y que es lo que MIlei pretende a toda costa para lograr el utópico déficit cero.

Nadie lo sabe, nadie tiene respuestas y se ha optado por la remanida frase «hay que espera», esperar que?, tampoco se sabe, porque aun cuando estén los votos en la cámara alta del Congreso Nacional para rechazarlo, nadie sabe para donde saldrá disparado el gobierno, ante un fracaso de su ya rechazado públicamente DNU.

Un detalle no menor, Javier Milei se comprometió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a reducir los subsidios energéticos en 0,5% del Producto Bruto Interno (PBI) y a aplicar incrementos de 200% en las tarifas de electricidad y 150% en las de gas desde febrero.

En este marco de situación, y con la escasa recaudación interna, reducida por la caída del consumo, el fracaso de la temporada turística y la falta de control de precios a la que la legislatura también se ha negado sistemáticamente a tratar en el marco de la Ley 844, que duerme el suelo de los justos desde 2012, como se puede leer en la nota al pie.