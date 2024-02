Coparticipación Federal de impuestos, “no es la tuya Javier, es la nuestra”.

Rio Grande 18/02/2024.- El presidente de la nación a optado por una muletilla, que a muchos les encanta escuchar, pero a los que sabemos a que se refiere, nos genera una gran indignación. Cuando el habla de “hagan lo que quieran con la de ustedes, no con la mía”, o la nuestra, en realidad esta mintiendo, porque la de él, no existe. Es tan falso como el éxito del superávit fiscal. Notas publicadas por este medio sobre el tema.

Para que esto quede claro vamos a explicar de la manera mas simple posible como funciona el sistema de coparticipacion federal de impuestos, según la Ley 23.548

La Coparticipación Federal es el sistema de rango constitucional que tiene por objeto coordinar la distribución del producido de los tributos impuestos por el Estado Federal, en virtud de una delegación efectuada por las Provincias a la Nación, quien debe recaudar las contribuciones, retener su porción y redistribuirlos.

Entonces, lo que hace el estado nacional, es redistribuir los fondos que envían las provincias, en el caso de Tierra del Fuego, 1,1 del PBI, solo en producción de gas y petróleo.

La Ley 23.548, establece que la distribución del monto recaudado por la coparticipación es el siguiente: el 42,34 % en forma automática a la Nación el 54,66 % en forma automática a las Provincias, y el 2% para el Fondo de recupero de las Provincias de Buenos Aires 1,57 % Chubut, Neuquén y Santa Cruz 0,14% cada una.

Este reparto se rige por la Ley de Coparticipación Federal, aprobada en el año 1988. La norma dispone que, del total de impuestos coparticipables, el 42,34% se los queda el Gobierno nacional, el 56,66% se reparte entre las provincias de forma automática, y el 1% se reserva para el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que también se reparte entre las jurisdicciones. A esta división entre el Gobierno central y las provincias se lo conoce como “coparticipación primaria”.

Estos porcentajes solo los cumplió el presidente Raúl Alfonsín, el resto de los presidentes, nunca, o en todo caso al revés, la nación se quedó siempre con la mayor parte de los fondos, y condicionó a las provincias, o aplicaron, el envió discrecional de fondos, según la simpatía con determinadas provincias, así algunas recibían mucho o demasiado, y otras poco y nada, sumergiendo en la pobreza a sus habitantes y sometiéndolas económicamente.

La Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal informó que en 2022 los principales impuestos en cuanto a recaudación fueron el IVA (concentró el 23,9% de la recaudación total de los impuestos nacionales, provinciales y locales), seguido por Ganancias (19,3%), aportes a la Seguridad Social (17,7%)

La provincia de Tierra del Fuego es de las que más recibe por la cantidad de habitantes que según el censo de 2022 son unas 194 mil personas.

El IARAF informó que las cinco jurisdicciones que más transferencias per cápita reales recibieron fueron: Tierra del Fuego, Catamarca, Formosa, La Rioja y La Pampa. En contraposición, el quinteto que menos recibió estuvo compuesto por CABA, Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Neuquén.

Los principales impuestos coparticipables son el impuesto a las Ganancias y parte el Impuesto al Valor Agregado (IVA), pero hay otros que también se comparten entre la Nación y las provincias, y pueden tener un reparto diferente. Aquí hay que aclarar que, en Tierra del Fuego, “supuestamente”, no se paga IVA por lo tanto no se coparticipa, tampoco el impuesto a las ganancias, por lo que también se miente con respecto a estos tributos.

Los ATN.

Los ATE están incluidos en la Ley de Coparticipación federal, en su artículo 3, es una norma nacional y la quita de los mismos es tan inconstitucional como todo el DNU que recorta fondos a todas las provincias, empobreciendo a sus habitantes, y en el caso de nuestra provincia, ni antes ni ahora se controló el destino de esos fondos, ni se reclamo cuando durante el gobierno de Mauricio Macri o de Alberto Fernández, se recortaron por caída de la recaudación.

FONDO DE APORTES DEL TESORO NACIONAL A LAS PROVINCIAS (A.T.N.) ¿Qué son los A.T.N.? La Ley 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos, crea por el inciso d) del artículo 3 el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias, conocido tradicionalmente como A.T.N.

Para que quede mas que claro, esto es lo que aportan las provincias al gobierno nacional, y que este después redistribuye según su buen saber y entender, pero siempre a favor de él. Por el lado de la distribución, las provincias en total recibieron alrededor del 8% del PBI por vía de la coparticipación. A su vez, la recaudación tributaria anual del periodo 2022, fue de prácticamente $20 billones de pesos ($19.982

Entonces cuando Milei habla de la suya y de la nuestra, miente, con premeditación y alevosía, porque lo que él llama la suya, es la nuestra, para mantener la “cassssta”, como suena en su boca es apalabra que lo representa en todo sentido, y no para mejorar el nivel de vida de los argentinos, a los que insisto, detesta con toda su alma y quiere ver fundidos, celebrando como queman los ahorros para llegar a fin de mes. Lo que reparte Milei, son los impuestos que pagamos todos los argentinos, los impuestos a la producción, autónomos, pyme, monotributistas, maestros, médicos, albañiles, mecánicos, amas de casa, personal de maestranza, esa es la que el dice que es “la suya”, una mentira más, que solo creen quienes jamás se atrevieron a poner en palabras, esto que estamos diciendo ahora.

Incluso los fueguinos que lo votaron, hoy ven como se cierran comercios, empresas, emprendimientos, ¿saben por qué?, porque no hay circulante, no hay dinero en la calle, nadie llega a fin de mes, no se sabe como se van a pagar salarios, porque ese recorte de coparticipacion para lograr el déficit cero, no alcanzó, y no alcanzó ni para pagar la deuda externa, ni siquiera los intereses, entonces, empobrece a un millón de personas por mes, solo para cumplir con el objetivo de enriquecer aun mas a sus amigos de las corporaciones.

El déficit cero es una mentira, cuando dice “que gasten de la suya”, si está hablando de la nuestra, la que ponemos todos, todos los meses con nuestros impuestos.

No existe “la tuya”, Milei, existe la de un pais que todos los día se levanta a producir y que usted y su ministro de economía, están “encanutando”, no sabemos para que, porque somos cada vez más pobres, cada vez podemos consumir menos, cada vez podemos viajar menos, disfrutar menos, salir menos, entonces su plan es una aplanadora de gente a la que esta dejando sin nada, en pos de un objetivo, que tiene su raíz en el 2015 con Macri y Caputo y ahora es una realidad con Macri y Caputo.

Con “la nuestra”, cobra su sueldo y paga los de sus acólitos, entre ellos, su hermana, Adorni, su hermano, Caputo, Francos, que no sirve ni para espiar, Sturseneguer, que miente desde Miami, diciendo que bajaron los alquileres, por ejemplo, Bulrich y su estado policiaco, represor, desmedido, abusivo, para proteger su “casssssta”, todo el entorno libertario, inútil y exagerado en sus formas, fuera de todo protocolo, porque es obvio que un presidente que tuitea mas de 600 veces en un día, está en otro mundo, el de la psicosis y la inestabilidad emocional. Dicho esto, con todo respeto, por su investidura.

Están refundiendo la Argentina.

