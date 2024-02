CAME, BCRA y Secretaría de Economía del Conocimiento definieron operatoria de importaciones para pymes

Como justificar a Milei para joder a los mas vulnerables.

Rio Grande 18/01/2024.- Hoy, salvo honrosas excepciones mas de la mitad e los argentinos, la está pasando muy mal, pero, aun así, muchos creen, que los que no apoyan a Milei, son kirchneristas, en el caso de los gremios que durante los 4 años de gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, no hicieron un solo paro. Peo hubo mas espacios que hicieron silencio cómplice, que no defendieron ni los derechos, ni las libertades, no cuestionaron la corrupción, ni las prebendas o los privilegios de la casta que hoy apoyan.