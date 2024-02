Ahora sabemos quiénes son los “argentinos de Bien”.

Rio Grande 27/02/2024.- Después de casi 80 día de gobierno del libertario, Javier Milei, hemos logrado desentrañar a quien se refiere el mandatario, cuando habla de los argentinos de bien. No somos los que trabajamos todos los días, no son los de clase media, no son los docentes, ni los médicos, profesionales, albañiles, mecánicos, profesores, peones de campo, o científicos.

No, los argentinos de bien, son los que festejan que el presidente se burle de una persona con síndrome de Down.

Los argentinos de bien son los que se autodenominan “superiores a los socialistas, estéticamente”, el nivel de mediocridad es llamativo.

Los argentinos de bien son los que aplauden una escena de pedofilia, retuiteada por el presidente, en alusión a que en La Nación+ se estaban cog…. endo, los periodistas de ese canal a un niño con el rostro del gobernador de Chubut, repugnante.

Los argentinos de bien, aplauden a Manuel Adorni, burlándose y provocando a periodistas acreditados en Casa Rosada, pero redes, porque frente a frente ha demostrado que es un cobarde, mediocre.

Los argentinos de bien son los que aplauden a SU presidente cuando dice que el Congreso Nacional es una cueva de ratas o que la política es un mie…da aunque vivan de ella, como se hermana o los hermanos de Adorni.

Pero hay más, los argentinos de bien son los que se suman a los insultos del presidente a los artistas, periodistas, militantes de otros partidos o dirigentes sociales, a los funcionarios y cualquier opositor.

Los argentinos de bien, son los que solo se expresan por redes sociales.

Los argentinos de bien, son los que aplauden la quita de fondos para medicamentos de pacientes oncológicos.

Los argentinos de bien, aplauden la quita de fondos a discapacitados.

Los argentinos de bien, aplauden el ajuste a los jubilados.

Los argentinos de bien, aplauden que la hermana productora de tortas, ahora sea la secretaria general de la presidencia de Javier Milei.

Los argentinos de bien, son los que aplauden que haya 57,3% de pobreza, toda de Milei.

Los argentinos de bien, son los que aplauden que el presidente agreda públicamente a la periodista Sol Pérez, acusándola de “Violenta y Ladrona”, por cuestionar sus políticas teóricas.

Los argentinos de bien también aplauden el cierre de toda la industria automotriz, de colegios privados, las pymes y cualquier lugar donde se produzca algo que importe.

Los argentinos de bien apoyan la retención indebida de fondos a las provincias.

Los argentinos de bien, desconocen la constitución.

Los argentinos de bien festejan la entrega de los recursos naturales, de Malvinas, la venta de tierras a extranjeros y la llegada de Elon Musk, porque los desclasados no solo son eso, sino que además son mesiánicos.

Sin olvidar, todo lo que paso en los 4 años anteriores, sin dejar de lado ningún hecho de corrupción, ningún privilegio, el gasto público, el déficit fiscal, las transferencias discrecionales, todo lo que este medio a denunciado y está en el archivo, solo hay que buscarlos, pero esto es otra cosa, esto es irracionalidad, un legislador de Tierra del Fuego, Agustín Coto, ha justificado que si no se está de acuerdo con todo lo que propone Milei, se nos puede quitar el subregimen de promoción industrial, es una locura, una amenaza directa y sin vueltas.

Entonces estamos entrando en aquello de la famosa frase en las hebillas de los cintos e la SS nazis, “dios con nosotros, quien contra nosotros”.

Tenes que estar de acuerdo, cos estos “argentinos de bien”, porque si estas en contra, podes sufrir todo tipo de agresiones, amenazas, provocaciones y hasta la burla mas grosera de parte de un presiente y sus adláteres, pueden sacarte el dinero del bolsillo y calificarte de “mogólico” como ha hecho el residente con sus propios colaboradores cuando han tratado de corregirlo en sus políticas.

Los argentinos de bien aplauden que el presidente le diga burra a una periodista extranjera, o que acuse de asesino comunista a un presidente extranjero, que culpe a Chile de ser la “entrada de la droga a argentina”, de comunista a Brasil y negarse a tener un comercio estable en el marco del MERCOSUR.

Los argentinos de bien, no te dicen que los billetes de 10 mil y 20 mil pesos, en realidad tienen un valor de 2700 y 5400 pesos, porque devaluaron un 118%, mas el 23% de Massa, entonces vienen con una devaluación del 141% más una inflación de 213,4% anual.

Los argentinos de bien, no te dicen que emitieron 3.800 billones de papeles con dibujitos, y que esa emisión generó más inflación.

Los argentinos de bien, han aplaudido la perdida de 4000 millones de potenciales clientes, rechazando el ingreso a los BRICS.

Los argentinos de bien, son los que se permiten no tener dignidad ante las aberraciones que dice su líder carismático, permiten que los humille, los denigre, y someta a un abuso permanente, porque ellos son superiores.

Aplauden los 15 mil puestos de trabajo perdidos en la Obra Pública, suspendida por Milei.

Los argentinos de bien, hacen silencio ante la ola de despidos en las empresas de Tierra del Fuego, porque muy en el fondo quieren que nos saquen el subregimen de promoción industrial.

Estos eran los argentinos de bien, los que viven en un estado de negación permanente, niegan todo tipo de derecho y hasta se han autocalificado de ser superiores estéticamente, mas bajo no se puede caer y mas soberbio y estúpido no se puede ser, pero esto eligió el 56,9% de los argentinos y como hacemos siempre, respetamos la decisión de pueblo, pero tenemos derecho a disentir, porque como decía mi viejo, no adherimos a aquello de, “Como caca, millones de moscas no pueden equivocarse”.

A los 63 años digerir esta cantidad de estupideces diarias, es realmente enfermante.

www.lalicuadoratdf.com.ar

Armando Cabral