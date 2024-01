Tecnología 5G prohibida en Ushuaia, la Organización Mundial de la Salud, no ha detectado ningún efecto adverso por la exposición a este sistema.

Uno de los argumentos, o quizá el único, que encontró el Concejo Deliberante de Ushuaia, fue «daños a la salud» y agregaron que hasta que no se demuestre lo contrario, no se habilitara su utilización en este exclusivo lugar del planeta, lugar al que legan turistas de todo el mundo y cuyos teléfonos, en su mayoría de alta gama, funcionan con 5G.

No solo este medio sino varios han desmentido en reiteradas oportunidades este tipo de afirmaciones respecto a los efectos nocivos del avance tecnológico, en un mundo donde la economía del conocimiento, la robótica, desarrollo de nanotecnologías, comunicaciones, y home office, son los trabajos de futuro, que basados en 5G multiplicados su velocidad y capacidad de bajar y almacenar datos de todo tipo.

Aquí dejamos varias aclaraciones, para que quienes creen que tener esta tecnología, puede provocar daño, vean que son mas los beneficios que los perjuicios, y que la Organización Mundial de la Salud, hasta ahora no ha detectado ningún efecto adverso por la exposición a este sistema.

El 5G no causa “envenenamiento por radiación” ni es dañino para la salud. No hay evidencia científica concluyente de que la red 5G tenga efectos adversos en la salud.

«Tras muchas investigaciones, no se ha detectado ningún efecto adverso para la salud relacionado causalmente con la exposición a tecnologías inalámbricas» explica la OMS en un estudio de febrero de 2020.

Por lo tanto, la tecnología 5G utiliza el tipo de radiación no ionizante, al igual que las antenas de telefonía móvil, cuyas ondas no tienen la suficiente energía para mover electrones de sus átomos, por lo que no pueden romper los enlaces en elementos químicos ni en los elementos de la atmósfera, como las nubes.

La 5G da un servicio eficaz y rápido, más fiable que la 4G, debido a un mejor uso del ancho de banda y más puntos de conexión. Gracias al menor uso de red, los costos de los datos pueden ser menores que los de las redes 4G. La 5G admite más dispositivos que la 4G ya que expande las ondas de radio disponibles.

La implantación de la red móvil de quinta generación cambiará la manera de comunicarnos, multiplicará la capacidad de las autopistas de la información y posibilitará que objetos cotidianos, desde la nevera hasta los automóviles, puedan conectarse (con nosotros y entre sí) en tiempo real.

Aléjate lo más que puedas de las fuentes de radiación

Puedes alejarte de aquellos dispositivos que captan las señales de esta red, de la siguiente forma: Cuando vayas a dormir no dejes el móvil cerca de tu cama, en la mesa de noche o debajo de tu almohada.

¿Qué tipo de ondas electromagnéticas hacen daño al ser humano?