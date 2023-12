UISE INFORMA HORARIOS Y FRECUENCIAS DE COLECTIVOS PARA LAS FIESTAS DE FIN DE AÑO

Los días 24 de diciembre y 31 de diciembre, todas las líneas mantendrán el horario de salida normal, con la frecuencia habitual, realizando las últimas salidas desde la Rotonda del Indio a las 17.55 horas para las líneas A y B, finalizando 19.40 horas.

La línea D iniciará a las 18.20 horas el último recorrido de la jornada, concluyendo 19.45 horas, mientras que la Línea C realizará la última salida a las 19 horas y finaliza 19.45 horas.

Se informa además que desde el horario de finalización no habrá más servicio, ya que las unidades estarán de regreso en la cabecera, reanudándose los recorridos al día siguiente, a partir de las 10.05 de la mañana para las líneas C y D; y desde las 10.10 hs para las líneas A y B.

En tal sentido, indicaron desde UISE que el domingo 25 de diciembre y el domingo 1° de enero el servicio se prestará con la frecuencia que corresponde a los días feriados.