En esta línea habló sobre el impacto de la disminución de subsidios en el transporte y la energía y sobre el futuro la obra pública y la industria provincial.

Respecto al paquete de medidas económicas, Melella sostuvo que “son de un ajuste realmente muy fuerte, ya veníamos diciendo que este Gobierno lo iba a hacer” y agregó: “la verdad es que yo creo que va a golpear muchísimo a los que menos tienen, a los trabajadores, a la clase media, porque las tarifas aumentan, los servicios, los alimentos”.

“Haber llevado el dólar oficial a 800 pesos provoca una devaluación muy grande”, indicó y destacó que “son medidas muy preocupantes las que ha anunciado el Ministro de Economía”.

“Yo no creo que íbamos camino a una inflación del 15.000%”, señaló, al tiempo que añadió que “eso no es cierto, lo que pasa es que quieren instalar eso para justificar las medidas, eso es a lo que tenemos que estar atentos, es un discurso distorsivo, mentiroso, que lo que quiere hacer es justificar las medidas de ajuste tremendas que están llevando adelante”.

Por otro lado dijo que “no creo que la gente haya votado el ajuste, creo que la gente votó el cambio, vivir mejor, pero no votó el ajuste” y recalcó que “se ha sembrado la opinión contra el Estado, contra los empleados públicos, pero este ajuste no lo paga la casta, porque la casta está toda en el Gobierno, lo pagan los trabajadores, lo pagan los que menos tienen, lo paga la clase media”.

Sobre uno de los puntos anunciados por Caputo que tiene que ver con el no llamado a licitación para obra pública y la cancelación de los proyectos no iniciados, el Gobernador subrayó que “esto trae también una retracción en la economía muy fuerte, porque la obra pública mueve la economía de los corralones, de los comercios, de las industrias, pero también te mueve la mano de obra, entonces se va a perder mucha mano de obra en el sector”.

“Nosotros lo venimos diciendo, esto pasa en todo el país, no solamente en Tierra del Fuego, y no es el problema de una fábrica, es de todas. La falta de insumos es muy grave. No hay insumos para producir. Ahora, con las medidas anunciadas ayer va a ser peor”, siguió, al tiempo que expresó: “las medidas de ayer restringen mucho más las importaciones de insumos para la producción, porque lo que se quiere es desacelerar la economía y eso va a traer consecuencias”.