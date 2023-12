SOCIEDAD: “En este contexto nacional debemos trabajar unidos”, dijo Von der Thusen

El legislador de Somos Fueguinos se expresó tras el conocimiento del decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado desde la Presidencia de la Nación en el que se derogan leyes sensibles que van a afectar directamente a todos los argentinos, y particularmente, a los fueguinos.

Al respecto, expresó: “Estas medidas generan preocupación en todos los argentinos y sobre todo en los fueguinos. Si bien no se menciona la Ley Nº 19.640 y el subrégimen industrial, habla de derogar regímenes de promoción industrial, facilitar el ingreso de importaciones y derogar la Ley de alquileres y la Ley de abastecimiento, cuestiones que van a impactar directamente en nuestra vida cotidiana”.

Luego agregó: “Es urgente que todo el arco político de la Provincia esté dispuesto a trabajar en medidas de protección para todos los fueguinos. Hace muy poco tiempo fuimos electos para representar a la ciudadanía, debemos estar a la altura de las circunstancias, dejar de lado los intereses político–partidarios y trabajar en unidad para proteger nuestra Provincia. No podemos defraudar a quienes nos dieron la confianza a través de su voto”, señaló.

Asimismo, expresó: “Este mega decreto genera una alarma, ya que demuestra un avance nunca visto sobre las instituciones, la división de poderes, el sistema republicano y un profundo desconocimiento de la realidad por parte de quien toma estas decisiones. Hay que tener en cuenta que estas medidas van a afectar directamente a los fueguinos en su vida cotidiana”.

Finalmente recalcó: “Cuando hablo de pensar en la Tierra del Fuego de los próximos 30 o 40 años, con políticas que se mantengan en el tiempo y no ir poniendo parches a nuestros problemas, me refiero a situaciones como la que estamos atravesando hoy. No es posible que dependamos del humor de un Presidente o un Ministro, para saber que va a ser del futuro de nuestra Provincia, el trabajo debe ser estructural y definitivo”, cerró.