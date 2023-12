Santa Cruz eliminó la posibilidad de no repitencia en las escuelas secundarias

En una decisión unánime, el Consejo Provincial de Educación (CPE) de Santa Cruz anunció el fin de la medida de “promoción automática” en las escuelas secundarias de la provincia. La determinación, votada por las nuevas autoridades del CPE el miércoles pasado, revoca la Resolución 323/22, implementada durante la pandemia, que permitía a los estudiantes avanzar de curso incluso con un número ilimitado de materias pendientes.

A partir del ciclo lectivo 2024, se elimina la posibilidad de no repitencia, y los alumnos deberán cumplir con la normativa original que establece el pase de año para aquellos que tengan hasta dos espacios curriculares adeudados, de acuerdo a información oficial.

El presidente del Consejo, Daniel Busquet, expresó que la medida de promoción automática fue “absolutamente perjudicial” para los adolescentes, calificándola como “una estafa social a partir de una estafa pedagógica”, ya que la escuela “no garantizaba la formación y el aprendizaje adecuado”.

De acuerdo con las autoridades del CPE, los estudiantes santacruceños tendrán todo el ciclo lectivo 2024 y 2025 para acreditar o aprobar los contenidos que deban hasta este año.

“Vamos a brindar mucha dedicación y acompañamiento desde el Consejo y las instituciones educativas para asistir a los alumnos en la adquisición de los aprendizajes que les permitan ir aprobando todos los espacios curriculares que vienen adeudando”, añadió el titular del organismo educativo, quien fue oficializado en su cargo el pasado 10 de diciembre, día de la asunción del nuevo gobernador de la provincia, Claudio Vidal.

“No se pueden cambiar treinta años de deterioro en dos meses, pero ahora es la oportunidad de mejorar la educación y así brindar lo mejor a los chicos”, agregó Busquet.

Esta decisión en Santa Cruz se une a la reciente medida adoptada por el nuevo gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien esta semana derogó la política de no repitencia en las escuelas secundarias. Con ello, puso fin al programa de Secundaria de Avance Continuo que estuvo en vigencia durante el transcurso de este año en 145 establecimientos educativos santafesinos.

El panorama de la educación en Santa Cruz

Hasta junio de 2023, la provincia experimentó más de 40 días sin clases. La falta de acuerdos entre el gobierno de Alicia Kirchner y la Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) desencadenó una serie de huelgas motivadas por demandas laborales y salariales, que terminaron por afectar de manera negativa a los estudiantes.

Según un estudio realizado por la Coalición por la Educación, hasta mitad de año, los alumnos de Santa Cruz apenas asistieron 27 días a las aulas, lo que representa solo el 32,9% de los 82 días originalmente programados, según pudo conocer Infobae.

“Hay estudios recientes que nos indican que de cada 10 alumnos, hay 6 que no comprenden lo que leen. El panorama es desolador y, sobre todo, esto se acentúa cuando hay políticas de este tipo, de nublar la discusión pedagógica, de negarla, de no abrirla a la sociedad”, había dicho Javier Fernández, secretario general de ADOSAC.

Ante este escenario y el cambio de administración, el nuevo titular del Consejo Educativo provincial expresó el compromiso de fomentar el diálogo entre todos los actores que forman parte de la comunidad educativa de la provincia, a fin de “recuperar el espíritu” del organismo y avanzar en la mejora de la educación, uno de los tres pilares fundamentales de la gestión de Vidal.

“No podemos seguir permitiendo que nuestros hijos pierdan días de clases por falta de mantenimiento, de calefacción, de agua o de luz. No podemos seguir permitiendo que nuestros docentes no tengan las condiciones laborales y salariales que merecen. No podemos seguir permitiendo que nuestros jóvenes no tengan oportunidades de estudio, de capacitación, de inserción laboral. Vamos a hacer una revolución educativa en Santa Cruz, porque sabemos que la educación es la herramienta más poderosa para transformar la realidad”, sostuvo el gobernador días atrás.