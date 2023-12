Nos dejan una bomba, y los que vienen traen el fosforo.

Rio Grande 05/12/2023.- La situación general es de un nivel de crisis sin antecedentes, aumenta la pobreza, los despidos, suspensiones, retiros voluntarios, se disparan los precios, no hay reservas, no hay dólares para importación de insumos, no hay producción, el gobierno nacional adeuda 56 mil millones de dólares a proveedores, nacionales e internacionales y lo que viene no sugiere que algo vaya a mejorar.

Por eso decimos que este gobierno deja una bomba a punto de estallar y los que vienen tren el fosforo para que todo estalle definitivamente. A esta altura del año, es imposible, ya no solo llegar al día 15, sino poder acceder a alimentos básicos, ese es el nivel de empobrecimiento ha que llegado Argentina.

El 47 % de la población es pobre, según la Universidad Católica Argentina, un porcentaje que tampoco registra antecedentes en nuestro pais, quedan en circulación, 10 mil millones de pesos sin respaldo y a partir del 10 de diciembre se adelantó que no habrá emisión, por lo tanto, un billete de mil pesos es el equivalente a 1,75 dólares, esto no alcanza para comprar una gaseosa.

Las economías regionales, están reclamando el quite de retenciones para poder exportar, y así obtener dólares que también necesitan las arcas nacionales, pero aun no se define absolutamente nada y tampoco se conoce ninguna de las medias que se van a tomar a partir del 10 de diciembre, al menos de manera oficial.

A esta incertidumbre, se le suma, en el caso de Tierra del Fuego respecto del Subregimen de Promoción industrial, donde funcionarios y empresarios confiaron, primero en Sergio Massa, que aun habiendo ingresado una separata para reducir beneficios gradualmente, negaron esa presentación y la posibilidad de que eso se concretara.

Cuando Massa perdió las elecciones, los seguidores de la Libertad Avanza, se comprometieron a sostener el subregimen que tiene una extensión hasta el 2038, pero el entorno del libertario no da ninguna garantía de nada y por mucho que se trate de traducir el discurso del presidente electo, desde el circulo mas estrecho nadie dice nada, ni confirma o desmientan nada.

Hoy ya con los despidos, suspensiones, y caída de cientos de contratos, cosa que nunca dejó de aplicarse, más la liberación de precios, que plantea que cada uno cobra lo que quiere, la situación es más que complicada. No ha habido ningún reclamo formal, ni pedido de garantía respecto del destino de los 200 mil habitantes de esta provincia, aun cuando fue la que mas creció en los últimos 10 años.

Un ejemplo, una puerta placa es un corralón vale 98 mil pesos y en otro a 5 cuadras, 38 mil, lo mismo pasa con alimentos, vestimenta, medicamentos. Una alacena de 4 puertas que en febrero de este año costaba 16 mil pesos, hoy cuesta 60 mil, pero de tres puertas, es decir que achicaron los productos y multiplicaron los precios por 4.

Y por ultimo el cepo al dólar, esa artimaña se aplicó por primera vez en 2011, y el monto al que se podía acceder era de 2000 dólares, este fin de año, solo se puede acceder a 200, pero el detalle es que, en 2011, el dólar estaba a 4,32 pesos el equivalente a 8.640 pesos, y ahora doscientos dólares son casi 200 mil pesos. Esto hace que sea imposible acceder a ahorro en dólares en argentina para el ciudadano medio.

Por este motivo, me llama poderosamente la atencion que hoy la excusa para despedir, cortar contratos, o cerrar empresas sea la falta de dólares, porque es evidente que desde el 2011 a la fecha miles de empresarios tuvieron acceso a la moneda extranjera y obviamente ni los utilizaron para re estoquearse, o invertir en sus empresas, no sabemos cual fue el destino, pero no fue la producción, el desarrollo y el crecimiento.

Milei asume el próximo 10 de diciembre, y en mi caso particular, debo decir que el 100% de la información, son notas en potencial de medios de la Ciudad de Buenos Aires, que toman partido por el oficialismo o la oposición, pero lejos de cualquier objetividad, lo que no solo los hace dudosos, sino que poco creíbles.

Los hechos son lo que debemos atender y no las suposiciones o análisis banales y parciales de los que hablan a medias, mucho gre, gre, para decir Gregorio y generan mas incertidumbre, ansiedad y temor.

O, los que hablan difícil y mienten para que no se les entienda, no se embarquen en eso, vean los hechos y no los discursos, porque debemos entender que cada uno defiende su quintita, y muchos de los que deberían aclarar no lo hacen porque defienden sus propios intereses y no los de nosotros, los ciudadanos comunes que tratamos de sobrevivir como podemos.

Armando Cabral