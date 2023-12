Movilizaciones en toda la provincia contra el DNU de Milei, hasta el paro nacional activo.

Rio Grande 21/12/2023.- Al igual que en toda la provincia, cientos de fueguinos se movilizaron, como en todo el pais, a las 20 hs. En nuestra ciudad el lugar de encuentro fue el Parque de los 100 años, allí, organizaciones sociales, partidos políticos, gremios, vecinos, vecinas y hasta el ex intendente Esteban Martínez, junto a su esposa, expresaron su repudio al DNU de Milei, que deroga 350 leyes y viola derechos inalienables establecidos en la constitución nacional. Las asambleas y movilización piden llevar todo a un paro nacional activo para que el Congreso Nacional rechacé el DNU.

La respuesta al avasallamiento que ha producido en todo el pais, el DNU inconstitucional emitido por Milei y publicado en el boletín oficial, no se hizo esperar, desde que se conoció esa derogación de 350 leyes de un plumazo, no solo habiendo dejando de lado todo compromiso electoral, sino avasallando hasta los derechos mas básicos de una sociedad, los ciudadanos salieron a las calles y al decir de los manifestantes hoy, esto continuará, con movilizaciones y asambleas todos los días a las 20 hs.

Hoy en el Parque de los 100 años se hizo presente, Esteban Martínez, con mas de 80 años y ayudado por un bastón, el ex intendente de Rio Grande, expresó su rechazo al DNU del Presidente de la nación y convoco a estar en alerta y unidos ante lo que se viene, por van a ser tiempos difíciles.

En otro orden delegados de la UOM reclamaron la presencia del Gobernador, legisladores, concejales e intendentes, para unirse al reclamo, en especial a los representantes de Republicanos a quienes señalaron con nombre y apellido

Un ex combatiente, convocó a la defensa de este suelo y amar este lugar, luchando hasta el ultimo respiro para no ser avasallados porque un 56 % de votos no da derecho a llevarse el pueblo por delante.

Mas adelante una enfermera jubilada, casi al borde de las lagrimas sostuvo que «ahora vienen por nosotros, ya vivimos una dictadura, esto es eso, pero sin tanques».

En Ushuaia la movilización fue masiva, a pesar que algunos medios ya se identifican con el nuevo gobierno nacional e incluso aun sostienen que hay que esperar o aceptar mansamente los anuncios del Presidente como si nada tocara a los fueguinos, cuando en realidad estamos siendo perjudicados por muchas de las medidas anunciadas. Solo por mencionar tres, alquileres, reforma de la la Ley de contrato de trabajo y apertura de las importaciones, inexistencia de dólares para insumos y congelamiento de los montos para la promoción industrial

Por ultimo una joven votante de Milei, confesó ante todos los presentes, su arrepentimiento por lo que calificó, como una mentira de campaña las promesas del libertario y llamó a no entrar en el juego del odio, a la vez que dijo sentirse estafada por el que hoy es el presidente de este pais».