Los anuncios de Caputto, nada que no supiéramos, lo que faltó del plan Macri en 2015

Los tan esperados anuncios del Ministro de Economía, Luis Caputo, no fueron una sorpresa, ni un hito en la economía argentina,

En realidad se trata del plan económico que Mauricio Macri no se animo a mostrar en 2015 y que ahora renovado y con mas poyo de la gente se va a ejecutar sin ningún tipo de oposición, porque el pais esta quebrado y todos creen que esto es la salvación, aunque por los próximos meses o quizá un año estemos mucho peor que lo que estamos hoy.

El tan mentado ajuste lo vuelven a pagar los que menos tienen, Caputo va a defender una vez mas a sus amigos empresarios, les recorta beneficios a los jubilados, no quita retenciones al campo, abre las importaciones, es decir que comienza a liquidar la industria instalada en Tierra del Fuego, quita subsidios a la energía, otro golpe al bolsillo del trabajador y vuelven lo negocios con China.

Se caen todos los contratos del ultimo año en el estado nacional, eliminación de ñoquis, no habrá pauta oficial del gobierno nocional por un año.

Se acabaron los ATN, no habrá adelantos del tesoro para las provincias por desequilibrios fiscales, es decir solo recibirán la coparticipación que les corresponde y ni un peso mas.

Obra publica cero en todo el pais, esperan que los privados se encarquen, cosa que no va a ocurrir, por la poca seguridad jurídica de este pais, les quita la movilidad a los jubilados, el cambio oficial pasa a 800 pesos y una reducción de 50 % en los ministerios y secretarias.

conclusión

1)- No hay contratos renovados en empleados del estad de menos de 1 año

2)- No habrá pauta publicitaria oficial.

3)- Se reducen los ministerios y secretarias en un 50%

4)- No hay plata para las provincias.

5)- No habrá obra publica y cancelará lo licitado que no se haya ejecutado. Ir a los privados

6)- Reducir subsidios a energía y transporte. No subsidios al AMBA

7)- Mantiene Potenciar Trabajo.

8)- Cambio oficial a 800 $. Aumento del impuesto país

9)- Sistema IRA será reemplazado. Para importaciones

10)- Duplicará los planes de Universal x hijo y aumentar en 50% la tarjeta Alimentar.

No había mas nada que hacer, era la única salida, pero ya lo habíamos adelantado en este medio, lo sabíamos, lo escribimos y lo firmamos y esta en el archivo.

La edición de las medidas fue horrible, el audio iba por un lado la imagen por otra, el Ministro estaba muy nervioso y la espera no valió la pena, ya que esto, como dijimos es mas de lo mismo que aplicó Macri en su momento y no se animo a contarlo por temor a que no lo voten, por lo tanto, solo hay que esperar la recesión, la inflación, y que los 6 meses que vienen sean mucho peores que lo que estamos viviendo ahora y que una vez mas pagaremos los trabajadores.

