Gustavo Melella asumió su segundo mandato en el gobierno de Tierra del Fuego: «El ajuste no es el camino»

El Gobernador de Tierra del Fuego AIAS, Gustavo Melella, asumió un nuevo mandato por el período 2023-2027 en un acto realizado en el Gimnasio Padre Bonuccelli del Colegio Don Bosco en Río Grande. Estuvo acompañado de la Vicegobernadora Mónica Urquiza quien estuvo a cargo de tomarle juramento. Participaron Legisladores y Legisladoras, Senadores y Diputados Nacionales, autoridades de diversos ámbitos de la provincia, intendentes, representantes de los municipios, autoridades diplomáticas, veteranos de guerra, representantes del ámbito judicial, autoridades sindicales, representantes de agrupaciones políticas y sociales, autoridades de fuerzas armadas y de seguridad, invitados especiales y público en general.

Luego de la jura, la Vicegobernadora acompañada de Legisladores y Legisladoras colocaron la banda al Gobernador y ciudadanos y ciudadanas en representación del pueblo fueguino le entregaron el bastón de mando.

En su discurso, Melella expresó que “primero quiero dar gracias a dios y a la vida por ponerme en el lugar que me puso, a mi familia, a todos los presentes, a los que nos acompañaron estos años, a la Legislatura anterior y a la actual. Debemos buscar la unidad porque por encima de nuestros espacios políticos está el bien común”.

“Gracias también al Pueblo de Tierra del Fuego, a los vecinos y vecinas que nos votaron y a los que no nos votaron, porque ejercieron su derecho en este momento especial en el cual celebramos 40 años de democracia”, agregó.

Asimismo el Gobernador recordó que “en nuestra primera gestión salimos de la pandemia y se lograron muchas cosas como la extensión del subrégimen industrial. Fue un logro de todo el arco político. Pero también avanzamos con obras como el Hospital de Ushuaia, el Centro de Rehabilitación que pronto vamos a tener, el Hospital de Tolhuin, la ampliación del muelle de Ushuaia para recibir más cruceros y turismo, la ruta del lago, servicios a muchos barrios de nuestras ciudades, gimnasios y muchas obras más que las pudimos tener porque hubo un Estado presente”.

“Es cierto que nos falta, tenemos temas pendientes como el acceso a la tierra y la vivienda para terminar con los que especulan con los alquileres, porque los fueguinos y fueguinas merecen tener su vivienda. Vamos a seguir trabajando para lograr esto”, aseguró.

El Gobernador también se refirió a la situación económica que atraviesa el país y dijo que “nosotros no celebramos el ajuste, porque no sirve para nada. No es el camino liberar los precios y las tarifas para que se pulverice el salario, porque sufren los trabajadores, sufre la clase media. Estamos seguros de que ese no es el camino”.

“Nosotros creemos que hay que generar mas empleo y desarrollo. En eso sí creemos. Debemos seguir con el esfuerzo para ampliar la matriz productiva de la provincia, para industrializar nuestros recursos naturales, transformar la educación, tener un Estado que acompañe a todos y todas, sobre todo a los que menos tienen” recalcó y enfatizó que “hay dos temas centrales que siempre defenderemos, la Ley 19640 y nuestras Islas Malvinas. En estos temas siempre estuvimos en el mismo lugar y es donde vamos a seguir estando”, recalcó.

“Durante estos cuatro años hemos logrado recuperar derechos y no debemos olvidarlo, derechos para los docentes, para los jubilados, para los trabajadores y trabajadoras de la salud, para todos y todas” siguio.

Melella también se refirió al proyecto de reforma constitucional y dijo que “así como la provincia va cambiando, se va transformando, necesitamos transformar la Constitución Provincial, porque se tiene que modernizar, tiene que acompañar los cambios que se han dado aquí y en el mundo. Es un desafío, tenemos que discutir que provincia queremos. Yo quiero una provincia grande,