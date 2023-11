Santa Cruz : Paro en represas e incertidumbre por la continuidad de las obras.

Santa Cruz 29/11/2023.- Más de 3000 Trabajadores en peligro realizan una masiva protesta en el acceso a las represas sobre el río Santa Cruz. No les han pagado la primera quincena de noviembre y además están en alerta por el anuncio de paralización de la obra pública, anunciada por el presidente electo. Este jueves, trabajadores de la construcción nucleados en UOCRA cesaron la actividad en represas en reclamo por falta de pago.

Cientos de trabajadores de la construcción de las represas “Nestor Kirchner”(Condor Cliff) y “Jorge Cepernic (La Barrancosa) iniciaron una protesta este jueves que se traduce en el bloqueo total al acceso y paralización de las actividades.

Trabajadores informaron a Ahora Calafate que la medida responde a dos cuestiones concretas. La primera es un reclamo por el atraso en el pago de la primera quincena de noviembre, sin fecha anunciada de pago. “Aguardamos reuniones que se están llevando a cabo día de mañana en Buenos Aires”, afirman nuestras fuentes.

La otra cuestión es de fondo, y tienen que ver con la continuidad o no de las obras. Es que el presidente electo, Javier Milei, ya afirmó que no hay plata para continuar con la obra pública. Si bien aún no es una medida de gobierno consumad, el solo anuncio generó una preocupación que se traduce en esta movilización.

Antes que culmine el gobierno de Alberto Fernández ya hay algunos indicios que preocupan. “El otro día querían bajar un grupo de personas porque no tenían tareas para hacer”, comentó otro trabajador a Ahora Calafate. Finalmente eso no se concretó y todos los empleados permanecieron en las represas.

En este momento cerca de 3.000 personas trabajan directa o indirectamente en la obra de las represas.

Afirman que el reclamo continuará todo lo necesario hasta que se abone la quincena y haya respuestas en cuanto a la continuidad.

Al respecto, Mateo Suárez, referente gremial de la Unión Obrera le indicó a TiempoSur que la protesta se realiza porque no fue liquidada la primera quincena de noviembre. Sumado a esto, entre los trabajadores hay incertidumbre sobre la continuidad de los trabajos, teniendo en cuenta que el presidente electo Javier Milei anunció un fuerte recorte en la obra pública.

Suárez hoy mismo mantuvo reuniones en Buenos Aires con la constructora china para avanzar en las negociaciones y destrabar el conflicto. Si bien enfatizó que no se habló de despedidos, no es un tema que preocupe. “Hablamos del pago de la quincena, y pronto empezará la baja de equipos por las Fiestas (de fin de año). Veremos que va a pasar. Hay muchas obras importantes en Santa Cruz, y queremos escuchar de la boca de los que asumen el 10 de diciembre qué va a pasar”, señaló el dirigente gremial.

En la actualidad hay alrededor de tres mil personas que de forma directa o indirecta que dependen de la megaobra de las represas, por lo que es un gran interrogante para todos qué futuro le deparará.

Fuente: Ahora calafate