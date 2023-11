Pago del impuesto automotor a vehículos híbridos y eléctricos Ediles aprobaron derogar la ordenanza que los exceptuaba

Rio Grande 02/11/2023.- En la última sesión ordinaria, los ediles derogaron la Ordenanza Municipal N°3814/2018 que exceptuaba del pago de impuesto automotor a todos los vehículos híbridos, eléctricos y/o propulsados por energías no contaminantes.

En la VIII sesión ordinaria los ediles aprobaron abrogar la ordenanza que exceptuaba del pago del impuesto automotor a todos los vehículos híbridos, eléctricos y/o propulsados por energías no contaminantes.

Cabe recordar que el Concejo Deliberante había sancionado oportunamente la Ordenanza Municipal N°3814/2018, la que exceptuaba del pago de impuesto automotor a todos los vehículos híbridos, eléctricos y/o propulsados por energías no contaminantes, siendo que estos automóviles semi-híbridos o mild hybrids tienen motor a gasolina y adicionalmente un motor de arranque-generador con el que se almacena energía eléctrica en una batería de 48 Voltios para dar un impulso adicional en las aceleraciones.

Los mild hybrids no ofrecen un modo 100% eléctrico, por lo cual, habiéndose cumplido un plazo considerable, y luego de analizar todos sus aspectos, el Cuerpo de Concejales resultò conveniente y necesario la readecuación de la norma