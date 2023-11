Jorge Lechman: «Si se recorta la coparticipación, vamos a tener un problema grave»»

Ushuaia 24/11/2023.- Así lo manifestó el legislador electo por Somos Fueguinos, Jorge Lechman, en referencia a la quita de impuesto a la guanacias que ya está en vigencia.. Además se refirió al proyecto de reforma de la Constitución Provincial y sostuvo, que los problemas de la gente pasan por la crisis económica en el pais y en la provincia, seria salir a dilapidar recursos que la provincia no tiene. Además, agregó, que la Constitución de la provincia, es muy clara y tiene las herramientas para remover a quien no cumpla bien con sus funciones.

La postura de Lechman es coincidente con la de su compañero de bancada, Raúl Von Der Thusen quien se expreso en el mismo sentido.

Para el legislador electo, ningún cargo es vitalicio, porque la Constitución tiene las herramientas para removerlos.

«uno cuando ve las reformas que ha elevado el gobierno nacional con el tema de la Suprema Corte de Justicia, donde se pretende cambiar a integrantes de instituciones por aquellos que se son adeptos al si y me parece que el espíritu de nuestra constitución es la independencia y no solamente de los organismos del estado, sino de los organismos de contralor. La carta magna provincial, permite que se pueda remover a quienes no cumplen bien con su función», puntualizó.

Respecto del reclamo de los gobernadores para que se les restituya lo que se les sacó por el quite del impuesto a las ganancias, Lechman dijo que «la verdad es que nosotros no hemos sido convocados para nada. Hoy están todos preocupados por los fondos que no ingresan de la coparticipación por los impuestos que se han eliminado, pero estos mismo que hoy están preocupados, son los que aplaudían cuando estos impuestos se reducían, entonces la verdad es que no da muchas ganas de acompañar».

«Si se recorta la coparticipación, vamos a tener un problema mas que grave, porque nosotros dependemos y mucho de esos fondos, con todos los gasto que tiene nuestra provincia, ya sea con sus trabajadores o con sus proveedores».

Obra publica cero

Finalmente, Lechman adelantó que antes de nada, quiero ver cuanto de lo que el nuevo presidente puede aplicar de todo lo que dijo, no olvidemos que hay una cámara de diputados, una cámara de senadores, todo tiene que pasar por ahí y no creo que nadie quiera perder la posibilidad de desarrollo de su provincia. ninguna de las 24 provincias puede perder el derecho al desarrollo y la inversión»