Habla la mamá de Marianela Rago tras el pedido de condenar a prisión perpetua al acusado del crimen

La familia de Marianela Rago -la estudiante de periodismo asesinada de 23 puñaladas y degollada en el barrio porteño de Balvanera el 27 de julio de 2010 tras ir a una discoteca- pasó más de 13 años en los que el caso estuvo varias veces al borde de quedar impune.

Sin embargo, por primera vez en todo ese tiempo, hay esperanza de que algo cambie. Hoy, Francisco Amador, la ex pareja de la joven, en la actualidad con 36 años, enfrenta la posibilidad real de ser condenado en un juicio oral, tras un proceso iniciado dos meses atrás.

Patricia Zapata, la mamá de Marianela, dialogó con Infobae un día después de que el fiscal general Sandro Abraldes pidiera a los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°29 porteño que el presunto asesino sea condenado a prisión perpetua por el delito de homicidio agravado por haber sido cometido con ensañamiento y alevosía y que el caso “sea abordado con perspectiva de género”. El pedido fue acompañado por los abogados querellantes Esteban Galli y María de la Paz Herrera, del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delito de la Defensoría General de la Nación.

Llegar hasta este punto no fue sencillo y Patricia lo sabe. Por eso lo primero que pide es que haya justicia porque “en el juicio quedó demostrado” que Amador fue el asesino. El imputado llegó al debate oral sin prisión preventiva después de haber sido sobreseído cinco veces, entre 2013 y 2018 por la jueza Karina Zucconi. Nunca -al menos para la Justicia- las pruebas fueron concluyentes. Todo se encaminaba a la impunidad.

En el departamento de la víctima se hallaron rastros del posible asesino. Vestigios de ADN, una huella en una lata de gaseosa y una pisada que fueron cotejados con el ex y otros sospechosos. En todos los casos el resultado fue negativo.

Sin embargo, la Sala VI de la Cámara del Crimen lo procesó en forma directa en base a una nueva data de muerte, al pasado violento del acusado y a lesiones que presentaba y podrían haber sido producidas por la víctima en su defensa.

La creencia inicial era que Marianela había sido asesinada durante la mañana del 27, cuando regresó del boliche, pero una junta médica estableció como nuevo horario del crimen el lapso entre las 19.10 de ese domingo y las 7.10 del 28. De ahí el giro en el expediente.

En la jornada de ayer, el fiscal también solicitó que se le revoque su excarcelación a Amador y se disponga su prisión preventiva.

“Nuestras expectativas son muchas. Pensamos que es el culpable. Estuvo procesado pero nunca condenado. Fueron 13 años de espera en los que la fuimos remando. Después de 13 años si llegamos a esto es porque algo no estaba bien. Esto fue un femicidio”, dijo Patricia en su diálogo con este medio.

Durante el debate, quedó expuesto un elemento que podría ser de gran valor para la decisión de los jueces. Amador, en algún momento de estos 13 años, mantuvo una relación con otra mujer con la que tuvo un hijo. Pero las cosas no terminaron bien y fue denunciado por violencia de género. De hecho, estuvo en litigio con ella para poder ver al chico. La última pareja de Amador declaró ante el Tribunal.

En ese sentido, la mamá de Marianela destacó también “el valor” de la ex pareja que declaró en el juicio para contar la situación. “Tiene valor la denuncia. La ex pareja tuvo mucha fuerza y declaró cosas muy importantes y creo que será tenido en cuenta”, agregó la mujer.

Al finalizar la audiencia de ayer, los jueces Hugo Navarro, Juan María Ramos Padilla y Rodolfo Goerner hicieron lugar al planteo de la fiscalía y de la querella y ordenaron que disponga una custodia personal para Amador, complementada por un dispositivo electrónico de monitoreo, “en virtud de que el juicio se encuentra en su etapa final” y que existe “un agravamiento de la situación procesal” del acusado.

Así fue el crimen de Marianela

Marianela fue asesinada el 27 de junio de 2010 en el departamento del 7°“A” que alquilaba en la calle Tucumán 2080, zona de Balvanera. Su cuerpo fue hallado al día siguiente, cuando su hermano Matías fue a ver qué pasaba: la encontró en el piso del living. La cuchilla usada para el crimen desapareció del cajón de la cocina de la casa. El asesino también se llevó un juego de llaves, dos celulares, una notebook, un reproductor de MP3, otro de DVD y una cámara de fotos.

Amador fue detenido por primera vez el 30 de junio de 2010, mientras la familia de Marianela aguardaba los resultados de la autopsia. Fue la única vez que el hombre estuvo bajo arresto por el crimen. Los familiares siempre creyeron que el ex novio fue el femicida. Tenían motivos.

En su diálogo con este medio, Patricia contó detalles de la relación que mantuvieron en su momento la joven con su ex novio. Dijo que “lamentablemente” no supieron al principio que la relación era violenta. Recién tomaron noción de la gravedad después de una conversación en la que Marianela les contó que había cortado el vínculo.

“Un día ella me llamó y me dijo que se había pelado con Amador. Él le dijo que nunca más iba a vivir tranquila. Eso fue un alerta fuerte. Quisimos poner algo para que no se le acercara pero después Marianela dijo que no era necesario, que no lo iba a ver nunca más. Por eso le pedimos a Matías, el hermano, que fuera a verla en distintos horarios y que no lo dejara pasar”, relató la madre. Las medidas no fueron suficientes.

El fiscal Abraldes fue más allá en su alegato y reforzó el planteo de la familia. “El plan desarrollado por Amador fue dirigido para provocar la muerte de Marianela Rago Zapata. Sorprendió a la víctima, se valió de su superioridad física, utilizó un cuchillo mientras que la víctima se resistió al ataque. La autopsia estableció que la violencia ejercida por Amador fue causante de la muerte de Marianela”, sostuvo.

Ante el llanto de los familiares de la joven asesinada, que se hallaban dentro de la sala de audiencias, Abraldes enfatizó que el hecho “fue producido por un hombre contra una mujer en un contexto de violencia de género”, lo que evidenció “un claro femicidio”, ya que para Amador, su expareja “era objeto de su pertenencia”. Sin embargo, el hecho fue cometido dos años antes del cambio en la ley que instaló la figura de femicidio. Es, para el sistema penal, un homicidio simple.

La exposición del representante del Ministerio Público se extendió a lo largo de casi cinco horas. La fiscalía invita al tribunal a ponerse los anteojos de una perspectiva de género. La persona que asesinó a Marianela dejó un mensaje. La primera parte de este mensaje está en el cuerpo de Marianela. Sintió enojo, furia y celos; eso dicen las 23 puñaladas y el degüello que sufrió la víctima”, indicó, de acuerdo con la agencia Télam.

Mañana está previsto que el abogado defensor de Amador -quien se declaró inocente durante el juicio- realice su alegato. Luego la decisión quedará en manos de los jueces Hugo Navarro, Juan María Ramos Padilla y Rodolfo Goerner. Todavía no se sabe cuándo se conocerá el veredicto.

“Una vez que lo condenen, debería estar preso. Sólo esperamos que sea perpetua. Esto fue un femicidio, no hay dudas”, dijo Patricia.

