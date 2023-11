“Del dicho al hecho hay mucho trecho”.

Por Armando Cabral

Rio Grande 24/11/2023.- Dijo que iba a volar el Banco central, dijo que iba a borrar el 80 % de los ministerios, dijo que iba a privatizar YPF, dijo que no era la casta, pero ahora forma parte de una nueva casta. Dijo que no habría comercio con China, dijo, pero el presidente chino lo llamó y seguimos comerciando, dijo que el Papa era el maligno, pero le pidió disculpas y habló por telefono con el sumo pontífice. Habla mucho, demasiado, dice mucho, no ha hecho tanto.