CONTINÚA EL GRAN DESEMPEÑO DE LOS SELECCIONADOS FUEGUINOS EN LOS JUEGOS EPADE Y PARA EPADE

Este jueves se realizará la modalidad Cross Country Olímpico, mientras que el viernes llegará el relevo por equipos en la última instancia. Con los resultados de este miércoles, el seleccionado de Tierra del Fuego subió un puesto en la clasificación general y se ubica cuarto con 152 puntos.

Por su parte los judocas fueguinos consiguieron otras seis medallas para la delegación, que se perfila entre las más competitivas de los Juegos EPADE 2023. La jornada tuvo como protagonistas, entre los varones, a Misael Casagrande (medalla de bronce), Juan Salvatierra (oro), Benjamín Pesarini (plata) y Jeremías Sosa. Por su parte, las mujeres ganaron tres preseas: una de oro, en manos de Nahir Insaurralde, y dos de plata, logradas por Priscila Calderón y Martina Dellazuana. En total, la delegación fueguina acumuló diez medallas en la competencia individual y este jueves comenzará la competencia por equipos con la fase de grupos.

En tanto el fútbol femenino va por el quinto puesto. Las integrantes del equipo femenino disputaron su partido ante Río Negro en la cancha Costa Brava de General Pico y cayeron por 0-1. En el encuentro donde las fueguinas se brindaron al máximo, perdieron por la mínima y mañana a las 18 horas van a estar jugando por el quinto y sexto puesto en el mismo campo ante Neuquén.

El miércoles culminó la participación del fútbol masculino y el básquet (en ambas ramas) en la zona clasificatoria. El seleccionado de fútbol de Tierra del Fuego cayó 1-0 contra Neuquén en la cancha de Belgrano de Santa Rosa, mientras que el Polideportivo Butaló recibió a ambos equipos de básquet (derrota del masculino y del femenino frente a Río Negro).

Este jueves, el fútbol masculino enfrentará a Santa Cruz (17:00 en cancha de All Boys) en su último encuentro, por el quinto puesto. Por su parte, el básquet femenino repetirá contra Río Negro (9:00) y el masculino hará lo propio frente a Chubut (11:00).

Por el lado del vóley hay que mencionar que este jueves ambos seleccionados van por el quinto puesto, las chicas a las 15 horas ante Neuquén en Unión Deportiva Campos de Acha y los chicos de igual manera ante Chubut, en el Gimnasio Club Estudiantil de Castex.

Los seleccionados de PCD continuaron sus presentaciones en la pista de atletismo de la ciudad de Santa Rosa, logrando un total de siete medallas;

Lucia Martinez – 100 mts clase 15 – Medalla de Oro

Florencia Aguilar – Salto en largo clase 35 – Medalla de Oro

Nazareno Oliva – Salto en largo clase 40 – Medalla de Oro

Mahia Alonso – 200 mts clase 13 – Medalla de Oro

Maico Velardez – Lanzamiento de Jabalina clase 57 – Medalla de Oro

Bernardo Sanchez – 200 mts clase 20 – Medalla de Bronce

Emanuel Gianini – Lanzamiento disco clase 12 – Medalla de Oro

La natación PCD de Tierra del Fuego realizó una gran actuación en los primeros dos días de competencia con once medallas hasta el momento. La actividad continuará este jueves (pruebas individuales) y viernes (combinadas), en donde se conocerán las posiciones finales por delegación.

PROGRAMA JUEVES 30 de NOVIEMBRE

SANTA ROSA

9:00 – Atletismo

9:00 – Ciclismo MTB Masculino (Cross Country Olímpico) | 10:30 – Femenino

9:00 – Natación PCD (All Boys)

9:00 – Básquet Femenino: TDF vs. Río Negro – 5° y 6° puesto (Polideportivo Butaló)

11:00 – Básquet Masculino: TDF vs. Chubut – 5° y 6° puesto (Polideportivo Butaló)

15:00 – Judo | Fase de grupos por equipos femenino y masculino (Colegio 2)

15:00 – Natación (All Boys)

17:00 – Fútbol Masculino: TDF vs. Santa Cruz -5° y 6° puesto (All Boys)

EDUARDO CASTEX

15:00 – Vóley Masculino: TDF VS Chubut – 5° y 6° puesto.

GENERAL ACHA

> Prensa Gobierno TDF:

15:00 – Vóley Femenino: TDF VS Neuquén – 5° y 6° puesto.

GENERAL PICO

18:00 – Fútbol Femenino: TDF VS – Neuquén 5° y 6° puesto.