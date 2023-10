Policia y penitenciarios rechazaron la oferta de una suma fija para octubre, noviembre y diciembre.

Rio Grande 19/10/2023.- Fracasó la Reunión de la mesa salarial de la policía provincial y el servicio penitenciario con el gobierno provincial, donde ambas fuerzas rechazaron las sumas fijas de no mas de 34.000 pesos, de acá a diciembre y también aclararon que de salir por decreto, el mismo no cuenta con el consenso de ninguna de las dos fuerzas.

Como estaba previsto se llevó a cabo la Reunión de la mesa salarial de la que participan la Policía y el servicio penitenciario. la misma fracasó luego que ambas fuerzas rechazaron la oferta del gobierno provincial de otorgar:

Una suma fija de 29.000 pesos en octubre

Una suma fija de 34.000 en noviembre

Una suma fija de 34.000 en diciembre.

Esto lo cobrarían desde desde un agente, hasta el jefe de policía, pero no es remunerativo, no impacta en el aguinaldo, ni otros ítems del salario de las fuerzas de seguridad. Es un monto en negro que no va al salario básico.

Esto va a salir por decreto, por lo que también fue rechazado rotundamente por ambas fuerzas de seguridad ante los representantes del Ministerio de Seguridad, La Ministra Adriana Chaperon, Octavio Correa y el jefe de policía que supuestamente iba a defender los intereses de sus dirigidos, lo que obviamente no ocurrió.

Los uniformados hicieron saber del malestar y enojo en la fuerza policial, lo que se profundizó ante el desconocimiento de la cantidad de horas que trabajan, donde suman 70 hs semanales, esto es igual a no reconocer que cada vez trabajan mas y ganan menos.

Finalmente, cabe destacar, el rechazo las fuerzas integrantes de la mesa salarial al decreto del gobernador, el que no cuenta con el consenso alguno por los integrantes de la policía y el servicio penitenciario.