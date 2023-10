En segunda lectura: Concejo Deliberante aprobó pliegos por servicio de Recolección de Residuos.

El Presupuesto Oficial de la Licitación Pública es de $ 47.824.607.664,81 (Cuarenta y siete mil ochocientos veinticuatro millones seiscientos siete mil seiscientos sesenta y cuatro).

La propuesta del Municipio establece un “plazo de contratación de diez (10) años a partir de la fecha de inicio de la prestación de los servicios con derecho a “renovar la Contratación por un período adicional de dos (2) años más”.

El Municipio recuerda que la actual prestación del servicio es producto de una prórroga del contrato firmado oportunamente y que es necesario “un nuevo pliego de bases y condiciones” y además “es necesario llevar a cabo la reformulación y readecuación de los procedimientos para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos; renovando y actualizando los procesos operativos, sistemas de trabajo y equipamiento para atender el volumen de residuos generados”.

Los servicios contemplados en la licitación, según enumeró el Municipio serían: Recolección y Transporte de Residuos Domiciliarios Puerta a Puerta (canastos); recolección de residuos dispuestos en contenedores; residuos Voluminosos; barrido mecánico de calzadas; arrido manual, limpieza de calles y recolección de material producido; servicios opcionales; y recolección de Residuos Comerciales e Industriales asimilables.

Todos los servicios “serán adjudicados en un solo bloque, no admitiéndose adjudicaciones parciales por ítem”.

Una vez notificada la adjudicación, el Adjudicatario dispondrá de hasta noventa (90) días corridos para la presentación de la totalidad de los vehículos a utilizar en el servicio, a fin de ser aprobados por el Municipio, en el lugar donde ella determine.

“El Concesionario tendrá la obligación de incorporar el cien (100%) por ciento del personal afectado actualmente al servicio, en un todo de acuerdo a la nómina que se adjunta como Anexo “Nómina de personal”, debiendo reconocerse la antigüedad a todos los efectos legales, al día de la fecha del inicio del Servicio adjudicado por esta Licitación”.

Además, “el Concesionario tendrá la obligación de mantener como mínimo un ochenta (80%) por ciento de mano de obra local durante toda la duración del Contrato; entendiéndose por tal a argentinos nativos o naturalizados con una residencia en la ciudad de no menos de dos (2) años respecto de la fecha de celebración del contrato de concesión”.

También establecen los pliegos que “los precios unitarios cotizados serán invariables a lo largo del contrato y por el término de su vigencia, no admitiendo mayores costos, salvo que alguna de las partes acredite que su prestación se ha tornado excesiva”.

En tanto que “el reajuste de precios se realizará a requerimiento del Concesionario cuando se estime que la prestación se ha tornado excesivamente onerosa y se encuentre debidamente acreditado el desequilibrio en las prestaciones contractuales”.