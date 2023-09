TATY ALMEIDA COMPARTIÓ UN EMOTIVO ENCUENTRO CON INFANCIAS DE RÍO GRANDE

Taty Almeida compartió con niños, niñas y docentes de la ciudad su historia de vida y cómo fue el secuestro y desaparición forzosa de su hijo Alejandro a sus 20 años, tiempo antes de que se instaurara la dictadura militar en Argentina.

“A las madres nos arrebataron nuestros hijos. Cuando una persona que ha hecho algo que no corresponde, a la familia les dicen fue juzgado porque hizo esto, hizo lo otro y por eso ahora va a ir a la cárcel. En el caso de nuestros hijos, jamás supimos por qué los detuvieron y por qué los desaparecieron. Nunca más supe nada de Alejandro”, afirmó Taty Almeida.

“Nosotras no sabemos dónde están los restos de nuestros hijos. Eso es muy triste, muy cruel y perverso. Por eso, una de las patas de nuestra lucha es saber la verdad. También exigimos memoria. Los desaparecieron, pero si los seguimos nombrando no los van a olvidar, van a estar siempre presentes”, añadió.

Ante la gran atención de los niños y niñas, Taty compartió el por qué las madres llevan un pañuelo blanco, explicando que “cada madre tiene un pañuelo blanco con el nombre de su hijo o de sus hijos. Hoy son pañuelos, pero en ese tiempo usábamos los pañales de tela que habían usado nuestros hijos de bebés. Ese pañuelo había servido para cuidarlos y después de muchos años sirvió para pedir por la vida de ellos”.

Al culminar la charla y comenzar la ronda de preguntas, se vivió el momento más emocionante del encuentro. Una niña se levantó y en lugar de preguntar, le pidió un abrazo. Taty, con gran emoción, la abrazó y tras ella se sumaron todos los niños a esta expresión de profundo cariño y respeto.

Al respecto, Lorena Vides, docente a cargo del proyecto “Recordar Para No Olvidar”, expresó: “estamos todos muy conmovidos de conocerla en persona y poder escucharla. Ha sido una gran experiencia, muy emotiva. Los chicos y los docentes nos emocionamos. Soy mamá y me pone la piel de gallina al escucharla hablar. Creo que es como ella dice, una madre hace todo lo posible por ver bien a sus hijos y el día que les pasa algo, sufre mucho. Por eso me emociona mucho esta historia”.

Cabe destacar, que el proyecto presentado por las y los estudiantes de los primeros grados de la Escuela Gabriela Mistral, han pasado a la instancia nacional de la Feria de Ciencias, representando a la ciudad en la provincia de Buenos Aires el próximo 24 de septiembre.

Por último, Vides agradeció al Intendente Martín Perez por haber escuchado su pedido, brindándole a las y los niños la posibilidad de encontrarse con Taty y escuchar su historia de vida como cierre del trabajo anual que vienen desarrollando en el aula.

En este encuentro también estuvieron presentes: la subsecretaria de Participación Ciudadana, Susana Donatti, la directora de Derechos Humanos, Beatriz Hernández; la directora General de Promoción Comunitaria, Débora Galichini y la directora General de Atención Comunitaria, Verónica Portillo.