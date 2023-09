Se logró destrabar el conflicto y llegarán fondos nacionales El camino alternativo a la Margen Sur será pavimentado

La presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, Ileana Zarantonello, anunció por Radio Universidad 93.5 y Provincia 23 la decisión de pavimentar el camino alternativo a margen sur, que se hará con fondos nacionales. Se logró destrabar el conflicto con los propietarios de la estancia Cabo Peña para el paso de servidumbre, y en breve comenzarían los trabajos.

En principio se refirió a la pavimentación de la ruta provincial 1, en la bajada del Lago Fagnano. “Ahora estamos en veda invernal y la obra está parada. A partir de octubre la empresa va a estar haciendo los trabajos que quedaron pendientes. La obra tiene un 56% de avance y queda solamente un tramo de asfalto y de terraplén que hay que poner y un par de alcantarillas, para continuar con el asfalto hasta las cabañas Khami. También queda por hacerse el puente. Hubo varias redeterminaciones, teniendo en cuenta la inflación que hemos tenido en nuestro país. En obras de esta magnitud siempre surgen redeterminaciones. Son seis kilómetros y medio de pavimentación, y en esta ruta también va a intervenir la Municipalidad de Tolhuin con el proyecto de la ciclovía. El INFUETUR también estaba trabajando con miradores y atractivos turísticos, porque va a ser una ruta que además de dar acceso a Tolhuin, para todos los fueguinos es una atracción turística. Nos da mucho orgullo como Vialidad Provincial haber concretado esta obra. Los vecinos han cooperado mucho cuando se está trabajando en el lugar, porque el turismo también se hace presente”, dijo.

“No queremos dar una fecha exacta de la finalización de la obra, por cuestiones vinculadas con el clima, pero la aspiración es que esté terminada en los primeros meses de 2024”, adelantó.

Ingreso al Parque Nacional

Respecto de la pavimentación del último tramo de la ruta 3, que llega a la entrada del Parque Nacional, indicó que “esa obra todavía no inició, porque cuando la empresa ganó la licitación ya empezaba la veda, así que el inicio será en octubre con el movimiento de suelo. También es una obra esperada por todos los que viven en Ushuaia y por los turistas. Van a poder disfrutar de un camino asfaltado en un futuro no muy lejano. La obra es financiada por nación, porque hablamos de una ruta nacional. Nosotros fuimos intermediarios desde Vialidad Provincial, que hizo la licitación”, explicó.

Puente provisorio en Radman

Por otra parte anunció para noviembre la finalización de un puente provisorio en Radman. “Es una obra esperada también. En una semana y media vamos a iniciar un puente, que es un paso provisorio. Va a tener una importante contención en cuanto al terraplén y las alcantarillas, porque como todos sabemos se han hecho obras en gestiones anteriores y el agua se ha llevado esas alcantarillas. Los ingenieros que trabajan en Vialidad han diseñado un proyecto, que prevé una contención más importante. Se ha hecho un trabajo en conjunto con Vialidad Nacional, las alcantarillas las fuimos a buscar a Zapala y son de Vialidad Nacional. Se están armando en estos momentos y se van a trasladar al sector de Radman. También hay una logística importante por parte de nuestra Vialidad, con todo el movimiento de maquinarias para llegar al lugar. Se van a poner más alcantarillas, hablamos de poner nueve, y aparte de eso se va a trabajar con un geotextil, que es una membrana que va a posibilitar retener el material, que el agua pueda pasar pero no se lleve el material como ha venido pasando en los anteriores pasos provisorios”, detalló.

“No voy a dar fechas exactas de finalización porque también dependemos del clima, pero tenemos el compromiso de que el paso quede abierto a partir de noviembre. Es una obra sencilla dentro de todo, y vamos a trabajar con una cuadrilla muy grande de Vialidad dispuesta para justamente hacerlo en un tiempo corto al trabajo, siempre que el clima nos ayude”, apuntó.

En cuanto al puente definitivo, dijo que “el proyecto ya está y va a estar financiado a través de Vialidad Nacional. Solamente falta la imputación, pero está previsto dentro del financiamiento de Vialidad Nacional para la provincia. En la veda invernal uno aprovecha para hacer los proyectos y elevarlos, teniendo en cuenta los tiempos administrativos y los de corrección de proyectos. Estamos hablando de obras muy importantes, pero por suerte la gente de Puentes de Vialidad Nacional ha estado verificando el proyecto y solamente quedan algunos datos muy pequeños. En una semana más va a estar imputada esta obra para la provincia. Hablamos una obra de 18 meses de ejecución, y tenemos que considerar la veda invernal que no permite dar continuidad de trabajo como en otras provincias”, dijo.

Fondos del Estado nacional

Con respecto a los fondos para obras del Estado nacional, recordó que “nosotros tenemos un convenio con Vialidad Nacional y hacemos el mantenimiento de la ruta A, que va camino a San Pablo; de la ruta B, que va camino a Radman; de la ruta 3 Norte que va de San Sebastián a Cullen; y también tenemos ahí un par de kilómetros de la ruta J en Almanza. Es un compromiso establecido a través de un convenio entre Vialidad Provincial y Vialidad Nacional. Nosotros ponemos nuestra maquinaria, nuestro recurso humano, y hacemos reparaciones del camino. En el caso de la ruta A, antes de que empezáramos con la veda, se puso el puente sobre el río Ladrillero, también se arregló el puente San Pablo, se han puesto barandas y se va acondicionando el camino”, informó.

“Hay algunas demoras en los pagos, pero estamos teniendo pagos y en función de eso uno puede reinvertir. Esa es la idea y para eso uno hace estos convenios que son importantes para la provincia y para nosotros. Es un dinero que vuelve al camino y a la maquinaria. No somos un ente recaudador, sino un ente de servicios para la comunidad, para mantener las rutas con el objetivo de que estén transitables. Me encantaría poder tener más maquinaria y estar en todas las rutas o tener varios equipos trabajando simultáneamente. Uno quiere seguir haciendo obras, en esta gestión hemos adquirido dos motoniveladoras, una cargadora, dos camiones, hemos reparado mucho, no había carretones cuando ingresamos y los dos carretones se han arreglado, y estamos a muy poquito de tener el primer camión camilla, que es muy importante para nosotros. Es un camión para transportar máquinas pesadas y lo podemos utilizar cuando hay un accidente. Este camión fue transferido a Vialidad desde el gobierno de la provincia y nosotros a través de una licitación pudimos ponerle una camilla. En breve va a estar disponible para que podamos utilizarlo”, aseguró.

Ruta 7 pavimentada

Una noticia muy esperada por los vecinos de la margen sur es la decisión de pavimentar la ruta 7, que es el camino alternativo. Hubo un acuerdo con la estancia Cabo Peña y en breve comenzarían los trabajos. “Cuando nosotros empezamos con esta gestión con el presidente anterior Edardo Sandri, siempre estuvimos preocupados por poder destrabar el conflicto con la ruta, porque sabemos lo que significa para Río Grande poder tener otra salida que no sea solamente por el puente, y porque tenemos un barrio muy grande que es la margen sur, que en pocos años ha triplicado la población. Es una deuda que tenemos desde Vialidad Provincial para que esa obra salga. Hemos sido ambiciosos en este proyecto y, más allá de llegar a un acuerdo con el propietario y lograr el paso de servidumbre, hicimos todo el proyecto pensando en que sea una arteria asfaltada. Ese proyecto está siendo analizado en Vialidad Nacional, y esperamos que esta obra salga lo antes posible, así que esperamos dar buenas noticias en breve. Tenemos el compromiso de fondos nacionales y estamos muy ansiosos de que esta obra salga porque se necesita una salida alternativa y consideramos que tenía que ser una ruta asfaltada. Es hasta un desafío personal desde que comenzamos a trabajar en Vialidad, porque uno sabe lo que significa ante un accidente en el puente o un corte. Es muy necesaria esta salida alternativa y también va a ser otra arteria que va a descongestionar el tránsito”, dijo.

Finalmente informó que se van a reparar dos puentes en la ruta 23, camino a La Correntina, “y lo vamos a hacer en esta temporada. La capacitación es importante y la vamos a brindar a nuestros operarios. Firmamos un convenio con el Ejército argentino y van a venir a dar una capacitación desde el 2 al 6 de octubre a nuestros maquinistas. Se va a dictar en la ciudad de Tolhuin y la verdad me siento muy contenta con esto, porque es necesario que los maquinistas y motoniveladores tengan estas capacitaciones para volcarlas al trabajo diario. También nos van a dar una ayuda con la reparación de puentes”, concluyó.

Fuente: Radio Universidad UTN