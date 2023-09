Repudio de la UCR a los dichos de la vicepresidenta de la nación.

Una vez más la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del atlántico Sur se ve atacada por autoridades nacionales que frente a su inhabilidad de darle soluciones a los argentinos pretenden culpar a la ley 19.640 de todos los males del país.

Desde la Unión Cívica Radical rechazamos y repudiamos los dichos de la vicepresidenta de la nación en la que llama a todos los que vivimos aquí, “planeros de lujo”. Estas declaraciones no hacen otra cosa que despreciar la importancia que tiene esta provincia para la defensa de la soberanía nacional al mismo tiempo que minimiza el esfuerzo y el trabajo de cada uno de los fueguinos que día a día eligen vivir aquí.

Tierra del fuego A. e I. A. S no es un número más, ni una simple “separata” en el presupuesto nacional. Los fueguinos no somos ciudadanos de segunda. La inflación, el desempleo, la inseguridad son los verdaderos problemas que aquejan a la Argentina, por eso demandamos a las autoridades nacionales a que accionen de manera efectiva para solucionarlos. Dejen de buscar culpables donde no los hay, Tierra del Fuego no es responsable de su incapacidad de gobernar.

Dolores Moreno Liliana Martínez Allende

Secretaria Comité Provincial Presidenta Comité Provincial

Water Gambadoro Maximiliano Ybars

Presidente Comité Ushuaia Presidente Comité Rio Grande

Ariel Pagella

Presidente Convención Provincial