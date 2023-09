Lo diseño un joven estudiante de diseño, Barrenieves SnowUsh: autónomo emisión cero desde Ushuaia

Felipe Isoba estuvo online junto a su hermano cuando comenzaron a cursar Diseño 1 de ITM en 2020, plena pandemia, desde la lejana ciudad de Ushuaia en Tierra del Fuego. Justo ese año habíamos visitado en familia la Isla Grande, al sur del continente americano, para probar y vacacionar con la SUV Haval H2 en la que denominamos La Isla del Motor, una recordada nota de Autoblog.

Las reglas del Covid19

Al comenzar las clases, la modalidad de cursado se vio seriamente trastocada y nos obligó a estudiantes y profesores a adoptar formas poco conocidas de la transmisión del conocimiento. Esto, sin dudas, nos dejó una marca indeleble en cuanto a las formas de comunicación, e interacción, además de las de evaluación. Así comenzaron sus carreras.

2020 No transcurrió sin dificultades, pero pudimos sobrellevarlas y sacarle partido a la modalidad; otra no quedaba. Al año siguiente, ni bien se pudo, comenzamos con algunos cursos presenciales imprescindibles para conocernos, cara a cara, y trabajar hombro con hombro. La modalidad en el caso de diseño es “taller”, de forma que el estudiante avance con su proyecto logrando progresos clase a clase, en un ida y vuelta permanente e interactivo entre el novel y el experto. El consejo y dirección logran frutos instantáneos en el aprendiz.

La vara bien alta

El caso de Felipe Isoba es este, ya que este fueguino traía temple y resiliencia muy ejercitados, gracias a que entrena y compite en disciplinas atléticas, por lo que la perspectiva de superación está impresa en su ADN. Esa característica destacaría entre sus compañeros, ya que fue quien mejor aprovechó el tiempo en clase (4 horas) logrando frecuentes encuentros y progresos con quien escribe, ejerciendo el rol de profesor.

Para 2022 Felipe y su compañero Ian Sucholicki, autor del Alfa Romeo Prima Imprezione (ver nota) lograron despegarse del resto del curso por ser aplicados, consecuentes, y muy competitivos. El talento puede acompañarte en ciertas dosis, generosas tal vez, pero lo que se destaca por encima de la media, y de la mediocridad, es el trabajo sistemático y constante. No hay misterios: a igual desafío o tema, ciertos individuos responden distinto. Algunos, como debe ser, alcanzando metas por encima del resto del grupo. No son superdotados (sería la explicación más fácil) principalmente su dogma es trabajo y más trabajo (se mama en casa). Los resultados hablan por sí mismos.

En el caso de Felipe Isoba, cuando llegamos al práctico que se ocupa de vehículos Emisión Cero–Autónomos–De Servicio, encontró su oportunidad. Identificó un problema de su ciudad: nieve en las calles y en veredas; y cómo una máquina autónoma y portátil podría resolver esto. Se puso con el tema y decidió algo más. Su proyecto serviría, además de cumplir el cometido de aprobar el tercer práctico del último año, para ser desarrollado en forma más profunda y extensa, trabajando con su tecnología de producción, la cadena cinemática de movimiento, y el accionamiento del útil; así como el mantenimiento y preservación de su autonomía.

Los resultados llegan solos

Su decisión fue acertada y además muy planificada. Al finalizar los estudios en 2022, se dedicó medio año más a desarrollar su proyecto, esta vez desde casa en Ushuaía, embebiéndose de la problemática, allí mismo donde sucede. Al cabo de esos seis meses, el proyecto maduró y estaba en condiciones de ser presentado, otra vez. Ahora para que cumpla las exigencias de una tesina de graduación. Sí, este fue su proyecto final, el que lo condujo a graduarse en la Tecnicatura en Diseño Industrial con orientación automotriz. Otro tiro que dio en el blanco.

Es lo que vas a ver en este fotorreportaje.

Texto y fotos: Carlos Alfredo Pereyra

Fuente: insideevs.com.a