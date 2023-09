Lialiana «chispita» Fadul: «Vamos a controlar al estado como lo exige la gente que nos votó».

Rio Grande 13/09/2023.- La candidata a diputada nacional por Somos Fueguinos, Liliana «chispita» Fadul, adelanto que su partido llevara adelante un control estricto de los actos del estado, destaco el hecho de no pertenecer a una fuerza nacional y llegar con las manos libres y rechazo la aparición de la separata que Sergio Massa intenta ingresar en el presupuesto 2024.

La diputada mandato cumplido Liliana «Chispita» Fadul, en dialogo con Resumen Económico», por Radio Provincia destacó la elección obtenida en las PSO, donde Somos Fueguinos, logró 3 bancas en la Legislatura Provincial, y dos concejales, uno en Ushuaia y otro en Rio Grande, a la vez que puso de manifiesta la importancia de ser un partido provincial que no responde a partidos nacionales y sus compromisos son solo con los ciudadanos.

Expropiación de YPF

También se refirió a la exorbitante suma que deberá pagar Argentina por la expropiación de YPF, que ronda los 16 mil millones de dólares, cuando la empresa esta valuada en la mitad de ese monto e insistió en la importancia de pertenecer a una espacio provincial sin ataduras a ningún espacio nacional.

» Ese fue un tratamiento exprese, no se formaron las comisiones, no nos permitieron hablar con los funcionarios que tenían que dar explicaciones, no pudimos ver los balances era todo un relato, como siempre suele suceder, pero bueno, así se pagan después las consecuencias».

Esta ley no fue aprobada solamente por el kirchnerismo, sino también varios radicales, en fin hay que llamar a las cosas por su nombre, solo 32 diputados les dijimos que no porque sabíamos como iba a terminar y terminó así

Llegar a la Cámara de Diputados sin ataduras a fuerzas nacionales.

» Por eso decía lo de llegar a la Cámara de Diputados con las manos libres, sin ninguna instrucción de una fuerza nacional, sin tener que dar cuenta, o votar para un lado o para otro. En ese momento solo 32 diputados de la Nacion los que e dijimos no a esa ley expropiatoria que naturalmente iba a terminar de esta manera».

Esto pasa cuando se vota sin pensar, porque cuando uno vota, no hay que apresurarse, dejarse apurar, hay que ir con temple, sabiendo lo que estas haciendo, defendiendo los intereses, del país y de la provincia. Esto pasa cuando Tenes que cumplir instrucciones de un lado o del otro».

El control de los actos del estado

«El pueblo de Tierra del Fuego debe exigir a todos quienes son sus representantes, para que el control, no solamente sobre los recursos naturales, que es importantísimo. Hay que estar con los ojos muy abiertos porque los recursos naturales son básicos para el desarrollo económico y social también pero hay que controlar siempre, aun estando desde el llano, como nos toco a nosotros cuando se intentó formar RENASA y a trabes de la recolección de firmas logramos que esa ley no se aprobara».

«Todos los dirigentes tenemos que estar muy atentos a lo que se hace con los recursos naturales, porque tiene que ver que se hagan las cosas bien, Yo confió en nuestros electos, y esperamos llegar a la cámara de diputados para luchar juntos y evitar situaciones como esta expropiación».

La separata de Massa en el presupuesto 2024.

Desde el año pasado usted lo escribió claramente y en se momento publicó la separata de Sergio Massa y claramente la separata exponía la reducción gradual de los beneficios del subregimen de promoción industrial, pero el congreso no se trató. Si se volviera a incluir seria muy complicado, porque el origen del subregimen fue geopolítico, sin ninguna duda, cuando se crea en 1972 éramos un puñado de personas. La provincia ha crecido notablemente y ojala siga creciendo porque de eso se trata, por una cuestión de soberanía, una cuestión geopolítica», puntualizó.

Audio de la nota completa con la candidata a diputada nacional por Somos Fueguinos, Liliana Fadul,