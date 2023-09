«La canasta básica de alimentos aumenta a mayor ritmo que la inflación en Argentina»

Por Armando Cabral

Rio Grande 09/09/2023.- No es un secreto para nadie que argentina no está pasando por su mejor momento económico, sino todo lo contrario. Dicha situación afecta directamente a la población, que cada vez le alcanza menos el dinero para cubrir sus necesidades ante una alta inflación que no se detiene. De hecho, la canasta básica de alimentos (CBA) subió 7,1% en julio, lo que generó que una familia tipo necesitara 248 mil 962 pesos para no ser pobre.