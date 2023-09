El silencio hasta después de las elecciones que nos llevará al desastre.

Rio Grande 17709/2023.- La economía no es el único tema que preocupa a mas del 35% de los fueguinos y fueguinas, si bien ya hemos publicado todo lo que hemos podido para alertar sobre los peligros que se ciernen sobre el subregimen de promoción industrial, la separata que específicamente habla del recorte de beneficios de manera gradual y que es una propuesta del Ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, sobre esto nadie ha hecho nada, ni una declaración, ni un documento, ni un reclamo o pedido para que esa separata sea retirada del congreso nacional, como la presenta SU candidato, de eso no se habla y esta idea viene desde 2022, cuando fue publicada en exclusiva por este medio y como ocurre siempre se redobló la apuesta, desmereciendo cualquier cuestionamiento a lo que señalaba como un supuesto.

Hay otros temas como la seguridad, la educación, el tribunal de cuentas, un radar británico en medio de la provincia, la inacción de la legislatura, el endeudamiento, la falta de seguridad jurídica también son preocupaciones que flotan en el aire y generan una gran incertidumbre.

Nadie desconoce la connivencia de el poder judicial, el legislativo y el tribunal de cuentas, familias completas metidas en la política fueguina desde hace décadas, que manejan a su antojo, desde presupuestos, designaciones de amigos, asesores, y en su mayoría ñoquis que cobran por no hacer nada, como los cientos de adscriptos a la administración pública, la legislatura o el congreso nacional por monedas, pero que como siempre paga el pueblo.

Sobre la desaparición de Elio Torres, silencio.

Vayamos por partes, la Ministra de Seguridad abandonó la búsqueda de Elio Torres, el hombre que el 16 de julio emprendió una caminata en solitario hasta la Península Mitre y desapareció, según su esposa, el gobierno dejó de buscarlo antes del Gran Premio de la Hermandad, es decir a mediados de agosto. Torres llevaba un dispositivo satelital de geo seguimiento, pero nunca se comunicó desde el 20 de julio, a pesar de los incesantes pedidos de ayuda o información sobre su marido Manuela Lefipan, la funcionaria nunca respondió, y los y las funcionarias del área tampoco.

Torres sigue desaparecido y a través de una gacetilla de prensa el gobierno y en particular la Ministra de Seguridad, sostuvo que “no se podían enviar más equipos ni recursos humanos en la búsqueda”, Manuela aun sigue esperanzada y cuenta con ayuda de hombres y mujeres que la ayudan económicamente y con especialistas, a buscar a Elio.

Sobre el escandalo en el Tribunal de Cuentas, silencio.

El Tribunal de Cuentas de la Provincia es un escandalo que paso de ser un ente sin presencia en los medios a ocupar las tapas de este y otros pocos, por las arbitrariedades cometidas contra el personal, no abrir paritarias, no pagar la zona desfavorable, perseguir al personal y hasta armar carpetazos a las ex gobernadoras, Rios y Bertone, y al actual Gustavo Melella, ex empleados en declaraciones a Radio Provincia lo calificaron como “circulo mafioso” sin embargo, ante las denuncias, la Fiscalía de Estado se declaró incompetente, la legislatura al igual que en el caso de Elio Torres, nunca citó a la Ministra de Seguridad Adriana Chapperón a dar detalles de la desaparición de Torres, ni intervino en el escándalo del TCP que terminó con el despido de la secretaria general de APOC de la Sindicatura General Municipal, por haber denunciado todos estos hechos. Ningún poder del estado se manifestó al respecto.

El escándalo del radar británico en Tolhuín.

Quizá el mayor de todos, este radar autorizado por la Inspección General de Justicia en Ushuaia, a nombre de la empresa Leolabs, cuyo directorio estuvo integrado por asesores y familiares de la Diputada Nacional, Mabel Caparros, fue desconocido por el gobierno nacional, este le quito la licencia provisoria para operar, luego solicitó el inmediato cese de las actividades del radar porque el Ministerio de Defensa y la Cancillería, entendieron que “nos convertía en un objetivo militar, una situación nunca antes conocida en Tierra del Fuego.

Tapa de todos los medios nacionales, polémica por la seguridad nacional, informes de diarios y canales de televisión, sin embargo hasta hoy ni la Diputada Caparros, o alguna autoridad de gobierno reconocieron haber autorizado la instalación y hasta el día de hoy no se sabe a ciencia cierta si el radar funciona, o no, solo se limitaron a responsabilizar al Gobierno Nacional y como los hechos anteriores, Fiscalía de Estado, Legislatura y Justicia, no movieron un dedo, ni hicieron declaración alguna.

Inseguridad jurídica, de eso tampoco se habla.

La respuesta a todas las consultas es el telefono apagado o deje su mensaje, sin embargo algunos funcionarios aun responden, pero el tema de la inseguridad jurídica también fue titular nacional, y se debe precisamente a la inacción de la justicia provincial, del Poder Legislativo, los órganos de control, y todo lo que no funciona para garantizar no solo la transparencia de los actos públicos, sino también alejan inversiones que se podrían instalar en la provincia y no lo hacen entre otras cosas por esto. El portal “El auditor” ubicó a Tierra del Fuego, como uno de los 6 estados provinciales con menos información sobre su actividad económico financiera y menos nivel de transparencia.

Educación otro tema del que mejor no hablar.

Por último, en los últimos días se conoció la noticia sobre la realización de un nuevo Congreso Internacional de Educación e Inclusión desde el Sur, del que participan casi todos los docentes de la provincia y que forma parte del acuerdo político entre el gobierno y el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina, SUTEF, el mismo gremio que hace 3 años y 9 meses atrás prendía fuego todo por un salario, de repente, en el tiempo que lleva esta gestión no ha hecho mención sobre la interminable lista de problemas edilicios en los establecimientos escolares, la sentadas de los estudiantes, la perdida de días de clases a lo largo de todo el año, los reclamos de los padres, el cierre de escuelas especiales en Ushuaia, los reclamos en el Polivalente de Arte de Rio Grande, nada de eso preocupa a Horacio Catena, secretario general, una especie de Baradel Fueguino y su gente, solo importa el salario, la educación de los fueguinos puede esperar.

Estos son hechos, realidades diarias, como el 41,3% de pobreza, la política comercial con China, firma de memorándums que después se desconocen, presupuestos exorbitantes que nuca son suficientes, sueldos escandalosos en la justicia, el tribunal de cuentas, todo suma y todo esta funcionando para que esta sea una provincia feudal en todo sentido.

Los pobres cada vez mas pobres, los ricos cada vez mas ricos y hablamos de los funcionarios electos o designados, estos son la fuente de un malestar que no supieron interpretar y que se vio reflejado en las ultimas elecciones provinciales, donde el oficialismo perdió por 9 puntos frente a Javier Milei.

Si esto no ha sido suficiente, entonces es mas grave de lo que parece. Pero puedo asegurar que hasta después de las elecciones cuando este todo debidamente acordado, amañado, cerrado o cocinado, como mejor les parezca, nadie dará explicaciones de nada, todo será silencio con la complicidad de los que son genéticamente oficialistas, sin medir consecuencias.

Es dable aclarar que el mismo silencio aparece desde la oposición, salvo notables excepciones como la del Senador nacional, Pablo Blanco o algunos pocos dirigentes, pero es cierto que después de las elecciones no hay retorno, será tarde para intentar cambiar nada de todo esto.

