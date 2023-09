El Gobierno salió a responderle a Diana Mondino por sus dichos sobre Malvinas

El asesor en política internacional de Sergio Massa y embajador argentino en Suiza, Gustavo Martínez Pandiani, salió a hablar tras las polémicas declaraciones de Diana Mondino, eventual canciller de Javier Milei, y marcó la diferencia entre las posturas de ambos candidatos presidenciales de cara a la Causa Malvinas.

«Están en las antípodas de lo que pensamos, porque los derechos que nosotros queremos respetar son los de los excombatientes y, sobre todo, los de los caídos. Nuestra propuesta es que Malvinas sea siempre un eje absolutamente innegociable e irrenunciable de la política exterior argentina», sostuvo en diálogo con la TV Pública.

En este sentido, añadió: «Nos vamos a preocupar por los derechos de aquellos que perdieron sus vidas allí y aquellas familias que todavía están en la mente y en la consciencia de cada uno de nosotros. No podemos dejar de lado esta causa«.

«Más que nunca, es necesario marcar esta diferencia», manifestó sobre el abordaje del tema durante la campaña de cara a las elecciones y manifestó: «No puede ser comprensible para el pueblo argentino que esta causa quede olvidada y menos que nos ocupemos de aquellos que están en la isla de manera completamente ilegítima».

Así, afirmó que desde el oficialismo buscan «darle continuidad y profundizar con algunas acciones que se lograron hace no tanto tiempo».

«Las Malvinas son un territorio argentino ocupado por el Reino Unido. Estamos principalmente preocupados por los derechos de los argentinos, los demás se pueden preocupar por quienes quieran«, insistió en contraposición con las declaraciones de Mondino, quien dijo que «los derechos de los isleños serán respetados».

Luego, amplió: «Nos parece increíble que a esta altura, desde la propia Argentina, tengamos que discutir sobre estos términos. Creemos que es absolutamente inaceptable poner por encima de los derechos de los argentinos los derechos de cualquier otro».

«Salen por el afán de querer marcar una diferencia con respecto al gobierno que está en crisis. No podemos poner cautivo del debate electoral principios básicos de la política exterior como la defensa de la Causa Malvinas», concluyó Martínez Pandiani.

Que dijo Diana Mondino, sobre los habitantes de Malvinas.

En una entrevista con el diario inglés The Telegraph, Mondino afirmó que los isleños de Malvinas deben decidir su propio destino: «Pueden pasar muchos años, pero no se puede imponer ninguna decisión a otras personas, ni a los argentinos ni a nadie. Ya no se pueden imponer decisiones, eso tiene que terminar».