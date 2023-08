Desmerecer el voto del otro y no hacer nada para cambiarlo.

Rio Grande 17/08/2023.-Después de las elecciones PASO del 13 de agosto y la clara señal de que la sociedad en su conjunto espera un cambio de la política al menos en 17 provincias del país, el oficialismo no solo no cambio nada, sino que redobló la apuesta y salió a desmerecer el voto de quienes no los apoyaron. Los números de Sergio Massa después de un año en el gobierno.

Esta realidad fue ignorada en general y en particular la grave situación económica de millones de argentinos que día a día luchas por sobrevivir.

Algunos de los puntos sobre los que no se hizo ningún anuncio.

1 la educación pública, si es gratis, pero de una cuestionable calidad y en nuestra provincia se han perdido cientos de días por la colapsada situación edilicia.

2 salud, la atencion privada con prepagas ha aumentado a niveles impensados y en nuestra provincia faltan profesionales en todas las especialidades, tanto en el sector privado, como en el público, obtener un turno puede demorar hasta 3 meses.

3 la situación de los jóvenes, no hay contención, ni acompañamiento en cuestiones de salud mental, la tasa de suicidios es de las más altas del país en Tierra del Fuego, las posibilidades de trabajo son prácticamente nulas y tampoco pueden emigrar a otros puntos del país, porque ya no hay diferencias con lo que pasa aquí. Un informe del INDEC fue lapidario respecto de las políticas que se aplican.

4 los jubilados, han planteado la necesidad de aumento de las jubilaciones, la mayoría de ellos debe buscar un trabajo porque no llegan a fin de mes, no se cumple con el 82% móvil, sufren la falta de medicamentos de las obras sociales del estado. La última devaluación del 20% les quito el aumento de un 23 % que habían logrado. Las condiciones de vida de millones de ellos son de absoluta vulnerabilidad.

5 gasto público y déficit fiscal, dos temas que supuestamente debían encarrilarse por el déficit que se había generado. No solo no se solución, sino que aumentó de manera exponencial en solo un año.

5 la seguridad, el segundo tema de preocupación de casi todos los habitantes del país, el detonante de esto, se registro 24 hs antes de las elecciones con el crimen de una niña de 11 años en el conurbano bonaerense para robarle el celular mientras iba a la escuela. El asesinato de Cecilia en Chaco, los motochorros en el conurbano o la reforma inconsulta de la Constitución en Jujuy, son solo algunos de los problemas graves de seguridad en todo el país.

6 la falta de empatía con la gente, el silencio de los funcionarios, las provocaciones de la vocera presidencial, el desconocimiento de la realidad, la falta de contacto con los problemas y ni la más mínima intención de dar alguna señal de austeridad, imbuidos en un relato imposible de sostener, también sumaron votos en contra, generaron bronca, hartazgo y el resultado de esa sumatoria quedó expuesto en los resultados de las PASO.

7 universidad pública, las provincias que no cuentan con universidades nacionales ponen a sus jóvenes en un problema de difícil solución como es acceder al conocimiento sin tener que dejar su lugar de origen, o estudiar carreras a distancia que no siempre son las elegidas. Las universidades privadas tienen un alto costo, viajar a lugares donde hay universidades como Córdoba, La Plata, o Buenos Aires, supone gastos que para muchos hoy son inalcanzables, por la devaluación, la inflación, y el costo de alquileres, materiales y pasajes.

La respuesta a todo esto fue salir a cuestionar el voto, desmerecer a los votantes, cuestionarlos de manera casi irrespetuosa como hizo la diputada Papaleo que los califico de “muertos de hambre” y fue viral en Twitter, algo similar ocurrió aquí con a candidata a diputada de UxP.

Ante esta situación y con medidas que no solucionan en nada o que se pudieron aplicar antes, el oficialismo, se ve acosado, ya no solo por jóvenes que ya no votan como los padres que están padeciendo estas políticas, sino que cuestionan y duramente al gobierno que no les dio respuesta. En ese marco otro hecho que fue viral, los insultos de una docente de secundaria a sus alumnos por no votar al oficialismo, todo como para que las cosas empeoren y mucho.

Finalmente, los números del último año de quien dice que nos va a sacar de donde nos puso:

El 3 de agosto de 2022, Sergio Massa asumió en el Ministerio de Economía con la promesa de bajar una inflación semestral que por entonces era del 36,2%, a un 3% para abril pasado, un déficit primario superior a los 220 millones de pesos y un dólar blue a $ 298. Un año después, el costo de vida de los primeros meses de 2023 es del 50,7%, el déficit fiscal supera los $ 611 millones y el dólar paralelo cerró este viernes a $ 551.

n el inicio de su primer discurso como ministro de Economía, el 3 de agosto de 2022, Sergio Massa prometió “enfrentar la inflación con determinación, porque es la mayor fábrica de pobreza que puede tener cualquier país”. En ese momento, el primer semestre de 2022 arrojaba un aumento del índice de precios del 36,2%, 14,5 puntos por debajo de lo que acumuló en los primeros seis meses de 2023.

Según el Indec, la inflación semestral de 2023 es del 50,7% y los precios crecieron 115,6% de junio de 2022 a junio de este año. El rubro de los alimentos fue uno de los más afectados: 116% en ese mismo período.

Sergio Massa anunció que trabajaría en cuatro ejes principales: “Orden fiscal, superávit comercial, fortalecimiento de reservas y desarrollo con inclusión social”, detallaba. PERFIL corroboró estos indicadores un año después de esas declaraciones.

Infografía Massa 20230730

Según los últimos datos oficiales, en junio el sector público registró un déficit primario de $ 611.742,5 millones. “Por otra parte, se registró un déficit financiero de $ 708.603,4 millones, producto del pago de intereses de la deuda pública neto de pagos intrasector público, que alcanzó los $ 96.860,9 millones”, señalaron desde el Gobierno. El informe destacó “el impacto de la sequía” en la recaudación relacionada con los derechos de exportación, “estimándose una caída aproximada de $ 740 mil millones respecto a las proyecciones sobre los derechos de exportación contenidas en la Ley de Presupuesto 2023”.

En agosto de 2022, durante el primer mes de Sergio Massa a cargo de Economía, y según los mismos datos oficiales, el déficit primario era de $ 224.707,7 millones, es decir, $ 386.434,8 millones menos que en 2023.

También, según fuentes oficiales, durante el primer semestre de 2023, el déficit fiscal fue de $ 1.880.694,0 millones, muy por encima del primer semestre de 2022, cuando el acumulado en este indicador era de 755.976 millones de pesos.

De acuerdo con el Indec, en cuanto a la balanza comercial argentina, los últimos datos de 2023 arrojaron un saldo negativo por 1.727 millones de dólares, casi seis veces más alto que el déficit de junio de 2022, de 300 millones de dólares.

“La inflación es un de los temas centrales a combatir”, dijo en su primer discurso

El último informe de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) indicó que el saldo negativo de junio de este año es “el mayor déficit de la serie histórica y el 5° en lo que va de 2023”.

Con respecto a las exportaciones, advirtieron desde CERA: “Se observa el efecto negativo de la sequía sobre el sector agropecuario”, particularmente en productos como soja y derivados, que cayeron “un 35% interanual en junio de 2023”.

Durante sus primeros anuncios como ministro, Massa afirmó también que “la planificación macroeconómica para corregir distorsiones no se hace en un día o dos”, y se lleva adelante “sobre la base del fortalecimiento de las reservas de nuestro Banco Central”.

El 3 de agosto de 2022, día de la asunción del ministro, el Banco Central informaba un stock de reservas brutas de 37.819 millones de dólares. El último día hábil de esta semana, la institución informó un total de US$ 25.646 millones.

Sobre el punto de desarrollo con inclusión social, el por entonces nuevo ministro enfatizó en un eje central que sería prioridad en su gestión. “Quiero decirlo con toda claridad: los shocks devaluatorios lo único que producen es pobreza y una enorme transferencia de recursos”. Por eso, aseguró: “Vamos a trabajar con el Banco Central para que haya instrumentos y políticas que nos permitan reducir la brecha entre los tipos de cambio”.

En ese momento, el dólar oficial estaba en $ 138,5 y el blue en $ 298. Esta última semana, el oficial se ubicó en $ 285 y el paralelo cerró el viernes a $ 551. Es decir que la brecha entre oficial y blue era del 114% en 2022, mientras hoy la diferencia es del 93%.

Sobre el final de su primer discurso, Massa volvió sobre el tema inflacionario. “Para este equipo de trabajo la inflación es uno de los temas centrales a combatir”, aseguró. Pero en ese momento fue optimista: “El mes que terminó (por julio de 2022) y el mes que empieza van a ser los meses más dificultosos de manera inflacionaria y a partir de ahí vamos a recorrer una curva para ir reduciendo”.

Sin embargo, en agosto de 2022 la inflación mensual arrojaba una cifra de 7%. Y si bien es cierto que en septiembre de ese año bajó a 6,3% y empezó a bajar hasta fin de ese año, en 2023 alcanzó un pico de 8,4% en abril.

Son hechos, son situaciones que nadie puede desconocer, y que padecemos todos los argentinos en menor o mayor medida, incontrastables, indisimulables.

En medio de todo esto, lo único que no debieron haber echo es subestimar a la sociedad, subestimar su inteligencia, desconocer sus necesidades, creer que 20 millones de personas disfrutaba de vivir de un plan o un bolso de comida. Creer que los mas de 11 millones de jóvenes pobres, iban a seguir soportando esas condiciones, que los 2 millones de pobres que generaron en un año, no iba a influir en la decisión a la hora de votar.

No entendieron el mensaje, no puede sacarte del pozo quien te sumergió en él, no hay promesa que cambie el humor social, solo se esperan hechos, ya pasó el tiempo de las palabras. Ahora deberán poner la cara, asumir errores, asumir la falta de empatía, dar un giro de 180 grados en las políticas publicas y demostrar que el país reamente les importa, dar una señal de austeridad. Quienes gobiernan este país son Alberto Fernández y Cristina Fernández, no hay otros, van a cumplir cuatro años en el poder, no hay herencia, hay hechos. Los números no mienten, la realidad es la única verdad. El discurso del miedo no dio, ni dará resultado porque el hartazgo pudo mas.

Armando Cabral