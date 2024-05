Ley de bases: Ignorancia, ocultamiento y complicidad.

Rio Grande 10/05/2024.- Desde el inicio del debate de la ley de bases, no fueron pocos los traspiés que debió sortear el gobierno para lograr su media sanción en diputados. Después de esa sesión interminable del 30 de abril, comenzaron a aparecer “detalles” que no solo generan suspicacias, sino certezas en cuanto a la intencionalidad del oficialismo a la hora de pedir el voto por capítulos y no por artículos.

Los silencios de funcionarios en Tierra del Fuego, como pasó al momento de la publicación de la separata incluida por Sergio Massa en el Presupuesto nacional de 2022 y que se convirtió en la espada de Damocles del Subregimen de Promoción Industrial, origen del articulo 111, donde se le solicita al Poder Ejecutivo Nacional, que en el plazo de 60 días presente un proyecto para eliminar o recortar los beneficios del subregimen, y que ingresó tal y como se escribió, sin ninguna modificación, es el primero de otros hechos poco felices.

En medio de esto, y en una nota con la BBC, el presidente de la nación, no pudo responder cuanto cuesta un litro de leche, el secretario de energía, debió asumir que no había leído el texto de la ley y de esta manera, confirmó que no era un texto escrito por él, pero además no sabia cual era el valor de un barril de petróleo.

Sumando mas suspicacias y sospecha, en cuanto a sus intenciones, el secretario legislativo de la Cámara de Diputados, presentó dos fes de erratas ante el secretario legislativo del Senado, en los textos, se podía apreciar que en tres artículos de la ley de bases se habían cambiado algunos artículos. El mas llamativo y que tampoco vieron los 257 diputados, hablaba de la producción, almacenaje, distribución y comercialización de hidrocarburos avanzando sobre las autonomías de las provincias productoras, esto perjudicaba directamente a Tierra del Fuego.

Por si no queda claro, se sumo a todo este escándalo, la inclusión del articulo 88, que como adelantamos en nuestro programa “resumen Económico” proponía el pago de ganancias en Tierra del Fuego, provincia que esta exenta del pago de cualquier tributo, en el marco de la ley 19640, este articulo también fue descubierto en el senado, y el propio secretario de energía, confirmó, no solo la existencia del mismo, sino que, hay que corregirlo, o en su defecto quitarlo dl cuerpo de la ley.

Hace pocas horas, apareció otro “detalle”, la inclusión del articulo 35 sobre blanqueo de capitales, lo que tampoco pudo ser respondido por el viceministro de economía y que permite, que se puedan blanquear capitales en aquellos casos donde una persona tenga un testaferro y poner todos su vienes a su nombre.

Es obvio que el pedido de votar por títulos, tenia por objeto evitar que se pudieran analizar en detalle los mas de 900 artículos de la ley y de esta manera, no solo seguir hundiendo a la clase media y media alta, sino perjudicando a las provincias, manoteándole recursos, quitando financiamiento y de esta manera poder extorsionar, mas de lo que ya lo han hecho, para obtener la aprobación de la ley de bases.

Lo que está ocurriendo en el Congreso Nacional, no tiene antecedentes, salvo que nos remontemos a la década de los 90 cuando se privatizó Gas del Estado y hasta se uso un diputado trucho para lograr los votos.

En ese momento alguien debía sentarse en la banca y así, con el peso se daba el cuórum, la persona que se sentó en esa banca fue puesta ahí por el entonces diputado de Tierra del Fuego, Carlos Manfredotti.

Hoy hay un claro interés del gobierno nacional, no solo de desfinanciar a las provincias a partir del recorte de fondos, sino también de avanzar sobre las autonomías provinciales, la toma de recursos y la propiedad privada, todo eso es intolerante y para eso se necesitan diputados y senadores nacionales, funcionales a estas políticas recesivas.

También, es necesario poner de manifiesto la supina ignorancia e incapacidad de funcionarios que no pueden responder preguntas sobre cuestiones económica, de energía, o producción.

Armando Cabral

www.lalicuadoratdf.com.ar