“El notorio odio de Milei a los argentinos”.

Hasta el fracaso del DNU en la Cámara de Diputados, los ataques a todos los sectores eran un poco más medidos, por llamarlos de alguna manera, pero luego del traspié en el Congreso Nacional, su inestabilidad emocional estalló y sus expresiones fueron cada vez más violentas.

En redes sociales que, el mismo maneja, publicó frases como “los voy a fundir a todos”, dedicada a los gobernadores. Después la emprendió contra los diputados que no apoyaron el DNU, publicando sus nombres y apellidos, algo que jamás había pasado.

Como si esto no fuera suficiente, después atacó a los artistas que le dedicaron algún párrafo en el Cosquín Rock, Laly Esposito, fue las más agredida por el presidente, a la que calificó de “laly Depósito”, y también le publicó lo que gana, algo que nadie se había atrevido a hacer.

Pero siguió, y como no era suficiente decidido vengarse de todos y todas los que se oponen a su “política”, así comenzó un brutal ajuste a las provincias, primero recortando la coparticipación federal, después recortó fondos a personas con discapacidad, el Fondos de Incentivo Docente, retiró los fondos del transporte publico del interior, aumentó las tarifas un 250 %, devaluó un 118%, liberó, el mercado, la inflación llegó a un 213 %, y todo aumenta día a día. Está no es la forma, así no se conduce un pais, generando frentes con todos los sectores, menos aun cuando ningún indicador económico da positivo. Tierra del Fuego es una de las mas perjudicadas por esta política, sin contar la enorme incertidumbre de la continuidad o no del subregimen de promoción industrial, ante la vengativa postura de Milei para con quienes no apoyan sus delirios místicos.

Milei, se autoproclama como “anti estado”, habla de una casta que supuestamente va a pagar el desastre dejado por el gobierno anterior, ha denunciado hasta a sus propios diputados y senadores, pero los que en realidad están pagando este desatino son, la clase media, los trabajadores, las pymes que, han comenzado a vender su maquinaria para poder pagar deudas y los jubilados a los que les va a quitar el Fondo de Garantías de ANSES y pasarlo al tesoro nacional

En síntesis, todo un pais está sufriendo las consecuencias y por primera vez en mucho año, es el gobierno nacional el responsable de dejar sin inicio de clases a las 23 provincias. “La eliminación de los fondos para educación en infraestructura y en salario docente. Es muy grave porque hacen peligrar el inicio de clases en todo el país. Y se suspenden las obras iniciadas y comprometidas.

La conclusión es que este gobierno nacional, a priorizado a los que más tienen, en detrimento de los que menos tienen y el resultado de eso es un aumento de la pobreza de 4 puntos en 63 días, caída del consumo del 28,3 % Despacho de cemento -20%; materiales construcción -28,2%; patentamiento autos -33%; patentamiento motos -19,2%; producción autos -16,7%; ventas minoristas -28,5%; recaudación (actividad) -18,2%. “Tal lo esperado, los indicadores de alta frecuencia de enero adelantan una caída abrupta de la actividad. Es la economía sumergiéndose en un valle profundo de actividad mientras se intenta estabilizar. La rehabilitación será dolorosa”, advirtió la consultora Inveq, exponiendo que “se profundiza la recesión”.

Después de todo esto, ¿Qué podría salir mal?

Milei odia a los argentinos y a las pruebas me remito, los esta sometiendo en todos los sentidos, a su inestabilidad psicológica.

Armando Cabral