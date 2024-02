Abrumador silencio ante aumento de tarifas y pedidos de eliminación del subregimen.

Hasta la diputada de Unión por la Patria, Victoria Toloza Paz, cuestionó los beneficios fiscales de las industrias, después de haber estado hace tres meses en campaña, defendiendo a capa y espada la generación de empleo, la defensa de la soberanía y toda la cantinela a que nos tienen acostumbrados de la boca para afuera.

Lo cierto es que incluso desde mucho antes que los libertarios llegaran al “poder”, nuestra provincia es blanco de ataques de todo tipo, con el fundamento de achicar el costo fiscal en un 0,33% del Producto Bruto Interno, (PBI), basados en un profundo desconocimiento, por no decir una supina ignorancia, desde el congreso, se tiran permanentemente dardos a la provincia.

Lo que no se escucha, de manera oficial, es la respuesta de quienes nos gobiernan, el silencio es abrumador, más allá de los ataques mediante redes, notas en televisión y varios medios gráficos o digitales, la realidad es que ya se derogó la Ley 21.608 que aprobaba la instalación de nuevos proyectos industriales en la provincia. Sin embargo, en ese momento, y después que este medio lo denunciara, la Ministra de Trabajo de la Provincia, salió a decir que la Ley 19640 no se había tocado, no, fue peor, la congelaron, la mandaron al archivo.

Pero como si con esto no alcanzara para preocuparse, en los últimos 15 días la Secretaria de Energía de la nación ya emitió dos resoluciones, la 7 y la 9, que van derecho al centro de la provincia, al corazón del bolsillo de todos los fueguinos.

La N°7 quitó los subsidios y el beneficio de la zona fría, nadie salió al cruce a decir nada, pálidas respuestas en redes sociales y algún que otro comentario tibio, que no es precisamente la defensa de miles de ciudadanos que ni siquiera tienen red de gas, un tubo de 45 kilos, pasaría a costar 135 mil pesos, ¿cuánto puede calefaccionar con temperaturas de hasta 15° bajos cero en un invierno de seis meses y cuantos están en condiciones de pagarlo?

La N°9, publicada hoy autoriza a las generadoras de energía a aumentar los costos para mantenimiento e inversión en sus sistemas de generación, libera el Mercado Eléctrico Nacional, los desregula y eso significa otro aumento al que se suma el que había autorizado el gobierno provincial, de un 70%, mas el 35%, y el silencio sigue igual. Dos fuentes de energía absolutamente necesarias para los fueguinos aumentaran sin límites.

No es necesario decir que, paralelamente hay despidos en todos los entes nacionales y privados, como electrónicas, correo, ANSES, comercios y pymes, televisión y radios públicas. Nada moviliza a nadie.

El consumo cayó 28,4% en 45 días, el combustible aumentó 120%, y los aumentos salariales, en el mejor de los casos, como los municipales de Rio Grande, llegan al 33 % al básico, mientras el gobierno otorga porcentajes por debajo de eso, suma fija de 50 mil pesos, el equivalente a 5, 5 kilos de carne, y 10 % de aumento, para algunos sueldos de entre 250 y 300 mil pesos, es decir entre 25 y 30 mil pesos, en algunos casos serán 16 mil según Felipe Concha Secretario general de ATE Rio Grande.

Es obvio que no hay nada bien, no hay nada que funcione, ya se detuvieron obras por falta de fondos, como el Micro Estadio de Rio Grande, nota que también publicamos en este medio, el desfinanciamiento, a través de quita de giros de fondos nacionales, incumplimiento de la Ley de Coparticipación federal, quite de fondos para discapacitados, quite de fondos del Incentivo Docente, aumento del 20,6 % del transporte terrestre, vital para suministros a nuestra provincia, devaluación del 118% del peso, sin antecedentes en la historia del pais. Todo eso se traslada al bolsillo del consumidor final.

¿Qué mas hay que esperar?, ¿porque tanta pasividad?, falta de respuesta, inacción, porque el arco político no es capaz de entender que el futuro de esta provincia esta en serio peligro y autoconvocarse para, por lo menos, dar una señal de preocupación por lo que viene y lo que ya está pasando.

Estamos a nada de que nos saquen todos los beneficios que, permitan nuestra permanencia en la provincia, sin morir congelados o por inanición, porque, no es menos cierto que, lo que mas dejó de comprar la gente, son alimentos, el 65% de los argentinos, redujo el consumo de alimentos. Y todos sabemos que el límite, es vaciar la mesa de la gente.

La realidad es que aun con todas estas publicaciones, y tratándose de dos o tres medios, que no nos distraemos con políticas de cabotaje, los dirigentes, funcionarios, Fiscalía de Estado y Legislatura, no se han pronunciado de manera oficial y la situación tiene una gravedad que merece, al menos poner palabra, sobre como se va a autofinanciar esta provincia, ante el desguace generalizado que está llevando adelante el gobierno nacional, claramente la idea es que esta actitud vengativa, facistoide y anarcocapitalista va a fundir a las provincias, de eso no hay duda.

Les dejo la inquietud, porque desde este humilde portal de noticias mucho mas no podemos hacer.

Armando Cabral