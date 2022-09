SE REALIZÓ LA PRESENTACIÓN DE “PATAGONIA FANTÁSTICA” EN BRASILIA, CON LA APERTURA DEL SEÑOR EMABAJADOR DANIEL SCIOLI

El evento contó con el acompañamiento y la presencia del señor Embajador de Argentina en Brasil, Daniel Scioli; el Jefe de Cancillería Ministro Pablo de Angelis; el señor Jefe de la Sección Económica y Comercial de la Embajada Argentina, Ministro Rodrigo Bardoneschi y el Gerente Comercial de Aerolíneas Argentinas en Brasil, Iván Cadahia. Las autoridades presentes de los destinos que componen el corredor turístico, fueron Silvina Bello, secretaria de turismo de Ushuaia; Yanina Martín, Directora de Promoción de El Calafate; Adrían Gelves, Director de Turismo de Puerto Madryn y Cristiane Cavalli, Coordinadora de Asuntos internacionales del municipio de Ushuaia.

El Gerente Comercial de nuestra línea aérea de bandera, destacó que “sin ninguna duda este evento es muy importante y es un privilegio del mercado brasilero poder recibir a 3 destinos tan maravillosos de Argentina como lo son Puerto Madryn, El Calafate y Ushuaia. En este momento Aerolíneas Argentinas tiene la mayor cantidad de vuelos de Brasil hacia Argentina y estamos proyectando una temporada de verano muy buena y un incremento de frecuencias en la conectividad hacia esos 3 destinos. Este es un evento importantísimo y por eso es que las presentaciones se llevaron a cabo en distintas ciudades de Brasil, como Curitiba, San Pablo, hoy en Brasilia y el próximo lunes continuará en Río de Janeiro”.

La apertura del evento, estuvo a cargo del señor Embajador de Argentina en Brasil, quien expresó “les agradezco este tipo de encuentros, lo que significa llegar a Brasil y llevar adelante este trabajo que no es esperar a que llegue el turista, es tener un rol realmente activo. Yo respeto mucho a quienes tiene esta posibilidad de convencer, describir, explicar y poder responder todas las preguntas. Estamos viendo los resultados, de cómo se va camino a recuperar niveles de turismo a lo que fue la pre pandemia. Les agradezco, en nombre de todo el equipo de la Embajada, a Aerolíneas Argentinas que nos está acompañando, a las autoridades de turismo de Ushuaia, Puerto Madryn y El Calafate, a todos los empresarios argentinos y brasileros y a los agentes de turismo” finalizó Daniel Scioli.

Luego de todas las presentaciones de los destinos y el workshop donde los empresarios pudieron tener contacto directo con los vendedores, se realizaron sorteos para los agentes de viaje presentes, con la entrega de excursiones, estadías y transfer in out, cortesía de los prestadores que componen los destinos de Patagonia Fantástica.

Para finalizar, la secretaria de Turismo de Ushuaia, Silvina Bello expresó que “desde la municipalidad de Ushuaia, estamos muy agradecidos de que nos hayan recibido en la Embajada y nos brinden su apoyo. Esta fue la primera acción que llevó adelante Daniel Scioli, estando nuevamente al frente de la Embajada. La convocatoria fue excelente y la devolución sumamente positiva. Vamos a continuar con la gira de promoción del corredor turístico en Río de Janeiro y posteriormente estaremos presentes en la ciudad de Recife participando de la AVAB (Asociación Brasilera de Agentes de Viajes) para seguir fortaleciendo el destino Ushuaia.