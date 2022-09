Melella calificó de circo la información sobre el pago de un reintegro de 210.000 por parte de OSEF.

El mandatario sostuvo que la obra social cubre todo, incluso lo que no cubre las prepagas y en ese todo incluyo, traslados, medicamentos, carísimos, “so corresponde, corresponde, el apellido es lo de menos, la obra social tiene que cubrir a todos y se cubre a todos después si alguien lo quiere utilizar para hacer ruido, para hacer circo lo puede hacer, pero la obra social tiene que cubrir a todos los afiliados”.

En cuanto a que esto no era circo porque pagar 210.000 pesos en una situación como esta ameritaba la nota, el mandatario sostuvo “¿sabes cuánto más plata se utiliza que no se publica, a gente que por ahí es pomy, gente que tiene bajos sueldos?, muchísimo, la obra social cubre uchisimas cosas que no se publican todos los días, de millones que cuestan millones de pesos, tratamientos que salen millones de pesos que no lo cubre ninguna prepaga, ninguna obra social los traslados que se hacen y no se hace circo, porque no es nuestra forma, pero se hizo, le corresponde y si la obra social lo tiene que pagar lo tiene que pagar”.

En cuanto a las quejas de los afiliados que no se quejan por falta de cobertura en este caso de ortodoncia, el mandatario agrego, que “tienen que buscar el odontólogo que cubra la ordencita y no pedir después el reintegro. Tenemos 55.000 afiliados en el OSEF”.

Cabe destacar que consultado sobre la continuidad de la presidenta de OSEF en su cargo, Melella la reconfirmó aclarando que está llevando adelante una muy buena gestión.

Sin embargo, este medio público reclamos de muchos jubilados por falta de cobertura, el último de ellos en la nota que publicamos al pie: