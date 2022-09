Reclamo de un jubilado de la obra social al que no le reintegran 20 mil pesos desde hace dos años.

Estimado Armando Cabral: Luego de leer y releer en la licuadora tdf que el vocal del tribunal de cuentas, que tiene un sueldo de 1.800.000 pesos, ha logrado que la presidenta de la obra social le aprobara el reintegro por la totalidad del arreglo de ortodoncia de su hija, por un valor de 210.000 $, me cabe hacer las siguientes preguntas:

1) Es justo que la presidenta de la obra social aprobara ese reintegro solo por el hecho de ser la hija del vocal del tribunal de cuentas.

2) Es justo que la presidenta de la obra social no mida con la misma vara a sus afiliados solo por el hecho de que uno trabaja en el Tribunal de cuentas y el otro es solo un Jubilado Municipal

3) Es justo que en junio del año pasado la obra social me dijese que yo abonara el alquiler de un concentrador de oxígeno para que el hospital de San Isidro me diera el alta y así poder volver a mi casa a terminar de recuperarme de las secuelas que me dejo el COVID.

4) Es justo que yo haya pagado el alquiler de un concentrador de oxígeno durante los meses julio, agosto septiembre y octubre por un total de 20.000 $ y que a la fecha nunca se me haya efectuado dicho reintegro.

5) Es justo que desde hace casi un mes estoy esperando que me alquilen una mochila de oxígeno para poder moverme y que me digan que ya fue solicitada a la empresa que las provee y que me van a llamar por teléfono para arreglar la entrega.

6) Es justo que solo me cubran el 40% de la medicación que debo tomar para la diabetes y para el enfisema que tengo y que me provoca tener solo valores de entre el 80 y 88% cuando lo normal es tener el 99%. Cabe aclarar que entre esos dos medicamentos debí abonar este mes la suma de 16.000$. Estimado Armando si vos o alguien tiene las respuestas a estas preguntas por favor háganmelo saber porque a mi solo se me ocurre que lamentablemente si existen afiliados de primera y de segunda.

Te mando un abrazo.

N de la R por decisión de este medio no damos a conocer los datos personales del afiliado a quien conocemos y nos consta la situacion por la que atraviesa.