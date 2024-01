Como justificar a Milei para joder a los mas vulnerables.

Rio Grande 18/01/2024.- Hoy, salvo honrosas excepciones mas de la mitad e los argentinos, la está pasando muy mal, pero, aun así, muchos creen, que los que no apoyan a Milei, son kirchneristas, en el caso de los gremios que durante los 4 años de gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, no hicieron un solo paro. Peo hubo mas espacios que hicieron silencio cómplice, que no defendieron ni los derechos, ni las libertades, no cuestionaron la corrupción, ni las prebendas o los privilegios de la casta que hoy apoyan.

Ahora bien, aquí se mezclan muchas cosas, la primera, al menos este medio, no solo denunció, durante los cuatro años las atrocidades que se cometieron, corrupción, inseguridad, narcotráfico, privilegios, pauta discrecional, giros de ATN discrecionales, superpoblación del estado, acomodos de todo tipo, en todo el pais, no solo en buenos.

Así como hubo gremios que no reclamaron nada, cuando la caída de los salarios superó el 70%, la inflación llegó 140% anual, también hubo otros que hicieron silencio, que ocultaron información, que justificaron todo, que no denunciaron nada, en todos los espacios. Aquí podemos incluir, asociaciones de la sociedad civil, ciudadanos, individuos, jubilados, estudiantes, profesionales, el sector privado, medios de comunicación, periodistas militantes, etc.

Por alguna razón y aun viviendo en condiciones de empobrecimiento permanente, solo algunos pocos denunciábamos lo que pasaba, ahora, que tampoco nos gusta el camino que está tomando el gobierno de Milei, se nos cuestiona, y tipos tan poco serios, como Alfredo Leuco, piden a vos en cuello; “dejen gobernar carajo”, Leuco y otra pléyade de personajes cuyas vidas son prácticamente de millonarios, eran los que denunciaban la corrupción del kirchnerismo, y hoy en una voltereta de 180°, pasaron a apoyar a un gobierno de derecha, mezclando la corrupción de los Kirchner, con el avasallamiento de la más rancia derecha.

Ya lo dije y lo vuelvo a decir, porque lo viví, esto ya pasó en argentina, y fue el plan económico del tristemente célebre Plan de Reorganización Nacional de los militares que perpetraron el golpe de 1976.

Que muchos de los que hoy apoyan a este personaje digno de un thriller de psicópatas, ahora vean que son los que van a pagar este desatino, no es mi culpa, si los que lo vivieron no les contaron, no es mi culpa, si creyeron que se iban a hacer ricos con la dolarización, no es mi culpa, no me hago cargo de la ignorancia del resto, me sobra con la mía.

Lo que no hacemos en este medio es mentir, o militarle causas a nadie, esconder información o publicar mentiras estadísticas apara aminorar el daño que está provocando esta política anarco liberal, que niega el cambio climático y cree que quitando derechos se recuperan libertades. Y esos derechos, no los dio el gobierno anterior, son parte de la historia de luchas de este pais, de un pueblo, no de un partido político.

No nos importa, lo que hagan los demás, pero no nos hacemos cargo de nada que no hayamos publicado, denunciado o criticado nosotros, no nos importa lo que piensen, o crean, nuestra herramienta es el archivo, y está a disposición de todos. Nuestras columnas de opinión están firmadas, nos hacemos cargo y somos los únicos que lo hacemos después de 35 años trabajando en medios.

Hace dos años dijimos que esto iba a ser un caos, y lo es, hace dos años anticipamos lo que hoy está pasando, en marzo del año pasado adelantamos de cuanto iba a ser la inflación y lo publicamos, mientras muchos, ni se acordaban del tema, entonces, separemos la paja del trigo, una cosa es haber denunciado todo eso durante cuatro años y desde antes también, y otra es estar de acuerdo con la política de Caputo y Milei, el mismo Caputo al que todos putearon cuando gobernó con Mauricio Macri, recuerden que a Sturseneger lo nombraron ciudadano ilustre en Tierra del Fuego, entre 2015 y 2019, y fueron contados con los dedos de una mano, los que repudiaron eso.

Entonces, para concluir, no le dejamos pasar nada al gobierno nacional anterior, y no le dejamos pasar nada al gobierno nacional actual, de hecho Milei, no cumplió con la gente, quedó bien con la “casta” que tanto criticó, no se bajó la dieta, ni la de sus acólitos y está haciendo pedazos, lo poco que queda de clase media, desapareció a la clase media baja y esta generando mas pobres por día que el kirchnerismo, que ya había desmoronado hasta los cimientos a este pais. Milei es el representante de los grupos empresariales mas grandes del pais, no conoce el 70 % de su territorio, nunca tuvo contacto con la gente mas pobre de este pais y al igual que el gobierno anterior, solo va a cuidar sus privilegios.

Ahora cuando aparecen los que tienen de todo para decir, pero antes no dijeron nada, se hace difícil creer sobre los reales objetivos de estos personajes, siempre que podemos ponemos esta frase porque representa lo que muchos hicieron los últimos 4 años y ahora quieren aparecer como paladines de la libertad.

“Periodismo es decir lo que nadie quiere que digas, el resto son relaciones públicas”.

Este gobierno nacional no garantiza, ni libertad, ni prosperidad, tengan en claro esto, si el kirchnerismo destruyó casi todo, estos van a terminar con lo poco que queda en pie, vendiendo, las joyas de la abuela y la abuela también, repasen la economía de los militares a partir de 1976 y seguro van a coincidir en que es más de lo mismo.

Esto es manipulación mediática genuflexa, cuando “te culpan por tu reacción a su falta de respeto”, que no te engañen los ricos que te culpan por ser pobre, y menos los ricos que te informan, ellos siempre van a estar bien, vos cada vez peor, como en los últimos 25 años.

Armando Cabral