EDUCACIÓN: Prevención del grooming: «Hoy son los niños, niñas y adolescentes de esta generación que tienen más conocimientos en materia digital, que los adultos»

En esta primera visita de Hernán Navarro a Tierra del Fuego, se hizo una recorrida por las escuelas primarias y secundarias llevando adelante, jornadas de sensibilización y concientización sobre el acoso sexual en internet a niños, niñas y adolescentes, para promover acciones que garanticen la protección de las infancias y adolescencias en la vida digital. Tarde pero Seguro dialogó con el Fundador de Grooming Argentina, el Dr. Hernán Navarro, quien expresó, «Nos propusimos junto al Ministerio de Educación construir una Política Publica tendiente a la formación docente, y prevención primaria, un dato no menor es que la mayoría de las infancias no se reconocen victimas, ya de por si, les invaden a las víctimas, distintas plataformas emocionales, el miedo, el pudor, la estigmatización, la vergüenza, me van a poner en penitencia, entonces, en la pandemia el delito creció más del 200 %», comentó.

«Con el objetivo de recorrer la comunidad en toda la provincia, comenzamos por Río Grande, con una experiencia muy enriquecedora, aunque un tanto preocupante en el mundo docente por la falta de formación, de hecho estuvimos en la Cumbre de las Américas en materia de Educación Digital, fue el honor más grande de mi carrera de presentárselo a Kamala Harris, y le dije hoy son los niños, niñas y adolescentes de esta generación que tienen más conocimientos en materia digital que sus propios docentes», relató Navarro. Respecto del posicionamiento de las y los docentes, el fundador de Grooming Argentina indicó: «Hay una necesidad imperiosa de hecho lo hablábamos con la Dra. Daiana Ortíz, la demanda de escuelas que piden capacitaciones y hay una necesidad del docente que se autoexcluye al no tener conocimientos necesarios en materia de Educación Digital y nosotros vemos un quiebre entre niñas, niños, adolescentes y docentes, hay un puente roto, y en paralelo estamos dando una batalla cultural y vemos con preocupación esa asimetría entre alumnos y el docente».

«La pandemia puso en evidencia los delitos que ya existían»

Consultado Navarro sobre lo que ocurrió en materia digital, durante la pandemia y pos pandemia, refirió: «La pandemia vino a poner en evidencia algo que existió siempre, lo equiparo con la violencia hacia la mujer. Existió siempre, pero con los medios se visibiliza, se pone en agenda y se pueden ver los casos, mas allá que, en este delito, el medio donde se da es el entorno digital con lo cual toma real relevancia el posicionamiento que tome la familia en la vida digital, los niños, niñas y adolescentes piensan que los padres, madres no los van a poder ayudar porque no conocen internet, no manejan redes sociales, el panorama es preocupante», señaló sobre el rol de las familias.

«La pandemia vino a poner en jaque al sistema educativo y por otro, vino a poner en evidencia algo que sostenemos con mucho dolor, y es que estamos frente al delito de mayor gravedad hacia niñas, niños y adolescentes», sostuvo.

Tratamiento del grooming en medios

«Los temas delicados como estos, por delicados debemos incorporarlos para ponerlos en evidencia. respecto al suicidio considero que lo que mata, es no hablar de suicidio, en Argentina, en niños a jóvenes de 10 a 19 años es la segunda causa de muerte y ahí tenemos que vincular situaciones relacionadas grooming, al ciberbullyng que podrían tener como desenlace el peor», por lo que no se descarta que en visitas futuras se pueda dar una charla con integrantes de medios de comunicación.

«Estamos definiendo al grooming como el nuevo abuso sexual hacia las infancias y las adolescencias»

Yo creo que el mundo adulto tiene una visión sesgada de internet y nos seguimos refiriendo a términos que nada tienen que ver, como lo virtual, la virtualidad, son términos erróneos, lo virtual es de existencia aparente, y lo digital genera un impacto en la vida real. Tenemos una idea que el medio digital atenúa o podría atenuar el daño emocional y por eso hoy estamos definiendo al grooming como el nuevo abuso sexual hacia las infancias y las adolescencias. La génesis de los abusos se han corrido al entorno digital y nos falta tomar mucha conciencia, es una batalla cultural, estamos ante dos enemigos, la pedofilia por un lado y el desconocimiento por el otro».

En promedio un niño de 9 años años en Argentina acede a dispositivos digitales

«No es una cuestión de edades, nosotros estamos viendo victimas donde los padres son millenialls y eso nos llama la atención, y estamos trabajando fuertemente entre el mundo adulto, y sus hijos e hijas, teniendo en cuenta que en América Latina el promedio es de 9 años cuando las infancias acceden a los celulares, esto no es generacional, es algo relacionado a la falta de involucramiento, de compromiso, por eso hablamos del puente roto», reflexionó el profesional.

«Me costó mucho acuñar el termino de huérfano digital, y nosotros hemos hablado allá por el 2016, y no hemos cambiado nada, incluso no hemos aprendido nada en materia digital, excepto encontrar zoom, pero en términos de conocimiento no hemos aprendido nada luego de la pandemia», indicó Navarro con pesar.

«Dejar solo a un niño con un celular, es similar a dejarlos solos en un plaza»

«Cuando un niño ingresa a su habitación con su dispositivo y cierra la puerta, es como entrar a un boliche para adultos, entonces, dejarlos solos con un celular e internet, es similar a dejarlos solos en una plaza de noche. Se entiende que por habitar el mismo espacio, nos da una falsa percepción de seguridad, entonces, internet no es un universo paralelo, hoy somos todas y todos. Recién en el año 2022 estamos hablando de Educación Digital», se cuestionó.

Estadísticas alarmantes

Navarro fue preguntado sobre las estadísticas acerca de este delito digital que tiene serias repercusiones en la vida real, e indicó: «los últimos datos, son alarmantes. Hay tres puntos preocupantes. En un universo de 4276, entre niños, niñas y adolescencias, de entre 9 y 17 años; 6 de cada 10, habla con personas desconocidas por internet en nuestro país. 6 de cada 10 fueron a un encuentro personal con una persona que conocieron en internet. 5 de cada 10 fueron agregados a grupos de whatsapp donde en el interior de esos grupos de whatsapp, circula pornografía, o la mal llamada pornografía infantil».

«Hoy los niños en edades cada vez más prematuras tienen acceso a pornografía. Hicimos una encuesta breve en Río Grande, y el promedio rondaba los 8 años, que habían visto pornografía accidentalmente, pero por ejemplo, hice click en una pagina y vi una pagina porno, abrí la computadora de mi papá y vi pornografía» y concluyó, «No hay un solo indicador alentador, no hay buenas noticias para dar, es muy duro».

Fuente: Tarde pero seguro