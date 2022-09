Afirman que Sergio Massa, desde Estados Unidos, “llamó al Gobierno para pedir que bajaran la propuesta de la Ley de Odio”

El Gobierno de Alberto Fernández comenzó a debatirse sobre la penalización de los discursos de odio. Dicho proyecto apunta principalmente a políticos opositores y a medios de comunicación. Hay países en la región que cuentan con algo similar a una ley “contra el odio” como el caso de la Venezuela del dictador Nicolás Maduro, Cuba y Nicaragua.

En este contexto, el equipo de RePerfilAr se comunicó con Miguel Ponce, director del Centro de Estudios Siglo XXI, quien habló sobre la propuesta que circula en el Gobierno en torno a una Ley de Odio.

“La mayor cantidad de detenidos en Venezuela son personal de salud que denunciaron desmanejos de en el manejo de la pandemia”, aseguró Ponce, quien luego completó: “Quienes criticaban la postura oficial eran detenidos”.

El Gobierno busca impulsar una “ley contra el odio” para “reprimir a políticos y medios de comunicación”

“Hay que descartar una ley de esta naturaleza en el país. Una de las primeras preguntas que le hicieron a Sergio Massa en Estados Unidos fue sobre este tema. Massa llamó al Gobierno para pedir que bajen la propuesta, incluso salió Gabriela Cerruti a decir que no hay ninguna ley al respecto”, disparó el entrevistado.

El ministro de Economía se encuentra en el país norteamericano donde destrabó créditos del Banco Interamericano de Desarrollo por US$ 3.100 millones y además, se obtuvo un aumento en el monto otorgado al país, que en el período 2022-2023 alcanzará los US$ 5.000 millones. Según lo acordado con el organismo financiero US$ 1.200 millones serán para fortalecer las reservas internacionales.

“Un ex agente de la CIA puso en duda la verosimilitud del atentado contra Cristina Kirchner, esto genera un panorama complejo para cualquier persona que visita Estados Unidos”, aseveró el experto sobre la visita de Massa a Norteamérica.

Finalmente, Ponce dijo que la propuesta tiene que ver con los tiempos que se viven y que las redes sociales hoy tienen gran predominancia a la hora de formar opinión en detrimento de los medios tradicionales.

