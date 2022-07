Relevamiento regional ¿Cuántos litros de nafta se pueden comprar con un salario promedio?

En el primer semestre del 2022, la mayoría de los países de nuestra región registraron aumentos en los precios de los combustibles.

En Argentina, el valor promedio de la nafta en junio fue de AR$ 127,96. Esta cantidad es un 32,6 por ciento superior a la de enero. Aumentos menos considerables fueron experimentados, entre otros, por los propietarios de automóviles en Brasil (+9,7 por ciento), Uruguay (+14,3 por ciento), Chile (+14,8 por ciento) y Paraguay (+23,9 por ciento).

En Cuba y en Bolivia, los importes se mantuvieron estables durante el primer semestre del año. Mientras que Colombia y Ecuador son los únicos países de América donde la nafta se ha abaratado ligeramente (−0,2 por ciento y −1,0 por ciento respectivamente).Entre los más caros se ubican Uruguay (US$ 2,02), Canadá (US$ 1,76) y Perú (US$ 1,68).

COMBUSTIBLES Y SALARIOS

En lo que respecta a la mayor cantidad de combustible por un salario promedio, se ubican los conductores de Estados Unidos (2952 litros), Canadá (1617 litros) y Puerto Rico (1260 litros).

Según los últimos datos del INDEC, el salario promedio en Argentina es de 55.512 pesos brutos (46.075 pesos netos). Esto significa que un trabajador puede comprar 360 litros de nafta cobrando el salario promedio nacional. En comparación con el registro del año anterior el poder adquisitivo ha aumentado ligeramente, pero se redujo de manera considerable respecto a 2019.

Así ha quedado el índice de nafta en Argentina en los últimos años:

2019 – 607 litros

2020 – 430 litros

2021 – 311 litros

2022 – 360 litros

POR EL MUNDO

Poseer grandes recursos de petróleo ha eximido a algunos países de tener que ajustar los precios de la nafta. Es el caso de Arabia Saudita, Kuwait o Qatar. A su vez, los gobiernos de países como Colombia, Ecuador y Kazajstán han decidido congelar o fijar un límite máximo para no aumentarlos.

En junio del 2022, los valores de nafta más bajos del mundo se registraron en Argelia (US$ 0,31), Kuwait (US$ 0,34) e Irán (US$ 0,35). Por su parte, los que más pagaron por la nafta fueron los habitantes de Hong Kong (US$ 3).

En el ranking mundial del poder adquisitivo de los salarios, el podio lo ocupan continuamente los países del Golfo Pérsico: Qatar (5968 litros), Kuwait (5578) y Arabia Saudita (4372 litros).

El país más pobre de la lista sigue siendo Cuba, donde el salario promedio alcanza para comprar sólo 27 litros de nafta.

Fuente: Picodi.com