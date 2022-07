No hay peor verdad que la realidad.

Esto sumado a una inflación interanual de 64% la más alta de Latinoamérica después de Venezuela con 170% nos pone en un lugar en el que nunca habíamos estado, un estado de implosión económica, sin plan económico, sin desarrollo, sin generación de empleo genuino, sin inversiones, al contrario, las empresas se van del pais, aunque nadie lo diga, se perdieron 18 destinos internacionales porque 17 aerolíneas dejaron de volar a nuestro pais.

Estamos aislados y metidos en una picadora de carne que es la feroz interna entre un presidente y su vice en busca de impunidad en las 12 causas que pesan sobre ellas todas por corrupción, asociación ilícita, defraudación, estafa, y como frutilla de la torta un acuerdo con un pais como Irán denunciado por un fiscal que el día antes de presentarse ante los tribunales murió sospechosamente en su departamento rodeado de personal de prefectura naval.

Todos estos hechos conocidos por todos, han silenciado a los gremios, organizaciones de la sociedad civil, órganos de control y sobre todo a la justicia que no ha hecho nada y esa nada quedó plasmada en el libro del Fiscal Federico Delgado, “La cara injusta de la Justicia” y más aún en el libro de Hugo Alconada Mon, “La raíz de todos los males”, aquí el centro de atención se pone sobre todas estas causas archí conocidas por todos, negadas hasta el hartazgo pro los responsables de vaciar el estado en 13 años de gobierno, desde Eduardo Duhalde, pasando por Néstor Kirchner y su esposa, hasta el actual, de Alberto Fernández, quizá con el triste logro de ser el peor de la historia de este pais.

Pero lo que preocupa es la negación de los protagonistas del saqueo, la de sus fanáticos y la de los medios cómplices de este silencio que destruye todo a su paso. La selección de enemigos armada por el gobierno, la justificación asqueante del enriquecimiento ilícito, la impunidad del robo mostrado en cámara como “la rosadita”, o los Bolsos de José López, solo por nombrar dos casos innegables de corrupción asociada al estado como es la obra pública en Santa Cruz, el gasoducto del NEA, o la cartelización de la obra que jamás se hizo. La más vergonzosa de ellas el tramo de ruta 3 entre Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia, única vía de comunicación por tierra con la zona más austral del pais o sea nosotros en Tierra del Fuego, esta obra fue presupuestada al menos 5 veces, jamás se construyó.

Pero hay más de esta realidad patética, el día de ayer 13 de julio, se otorgaron aumentos del 71% a trabajadores municipales, hoy 14 se anunció una inflación del 64%, es decir hubo un aumento de 8 %, a esto hay que sumarle el aumento irracional de 10 % del impuesto pais a dólar turista, de 35 a 45 %, sin consultar a nadie, y acordado entre quienes supuestamente no se hablan, como también un aumento del 69% al personal del Congreso Nacional, que en realidad es del 5%.

La devaluación del peso solamente esta semana arrancó el lunes en $0,00373, bajo a $0,00367 y cerró a $0,00353, hoy estamos a jueves y la devaluación continua. Hoy es de 3,46 dolares.

Con la nueva devaluación de hoy 14 de julio, mil pesos es el equivalente a 3, 50 dólares, el sueldo promedio paso de 1250 dólares en 2019 a menos de 500 en 2022.

Argentina ocupa el 8° lugar dentro de los 8 paises del mundo con más alto porcentaje de inflación detrás de Líbano 211%, Sudan 199%, Venezuela 170%, Siria 139, Turquía 78% y Argentina 64%.

En América Latina, la cosa empeora, somos segundos detrás de Venezuela, y luego viene Brasil con un 11,2%, los demás paises de la region no llegan a 10% y Bolivia es el último de la lista con un asombroso 1,8%, pais que ya no recibe pesos argentinos.

¿Alguien puede creer que ante este escenario alguien puede venir a invertir a este pais donde se gana más acumulando planes que trabajando en blanco?, alguien puede suponer que, con 157 impuestos, contra 3 o 4 de otros paises de la region van a elegirnos, con una clase gobernante, en su mayoría viviendo como jeques árabes, y el 50 % de los habitantes sumidos en la pobreza, no lo creo.

Estos números son los que brinda el propio gobierno, no hay manera de refutarlos, como los 20 millones de planes, el inmenso gasto público, la cantidad de ingresos a la administración pública nacional y provincial, como en Buenos Aires donde el gobernador ingresó a más de 6000 personas, los escándalos por desviación de fondos a La Campora y funcionarios nacionales de los que constan denuncias contra Maira Mendoza intendenta de Quilmes y Luana Volnovich autoridad del PAMI, que entre las dos suman casi 900 millones de pesos.

Mientras todo esto pasa, no hay dólares para la industria, no hay dólares para viajar, no hay dólares para producir, no hay reserva en el Banco Central, es decir somos un pais absolutamente aislado del mundo, pobre y endeudado, pero de esto no se habla, porque no hay verdad más cruda que la realidad.

Todo lo demás es relato, fanatismo e ignorancia, si ignorancia porque en este pais, 4 de cada 10 alumnos que terminan el secundario, no pueden ingresar a una universidad, y 6 de cada 10 no terminan el secundario. El futuro es una incógnita.

Armando Cabral