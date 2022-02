POSICION FRENTE AL FMI Por Martin Torres Gobernador M.C.

e acostumbrada la partidocracia. Vivimos miserablemente y nosotros, comentando lo que pasa, porque Argentina no lo hace y si no lo hacemos, nos condenamos. Los que no han caído- social y económicamente -aún, mas temprano que tarde, lamentablemente, caerán. Por esto, la pelea es de todos los argentinos bien nacidos, no de unos contra otros. Bien.

Para continuar en ese camino de dependencia, del que veníamos hablando anteriormente, el nuevo Acuerdo con el FMI, del que todavía no se tiene detalles y por lo que se sabe, pretende varios objetivos. Todos, en contra de nuestro desarrollo integral humano, material y espacial.

A.) Con la disminución del Déficit primario, que involucra el gasto público, acotar aún más, los gastos sociales y esenciales, como Salud, Educación; Ciencia y Tecnología, etc. No se habla del Resultado Financiero que implica Déficit mas pago de Intereses, porque denunciaría lo abultado de esta cifra: $5.000 Mio/día aprox. (Un Hospital equipado y funcionando cuesta $1.000 Millones).

B.) Achicar la brecha entre los dólares (devaluar) y subir la Tasa de Interés, para que sea positiva (mayor que la inflación) son dos medidas que, inmediatamente, la cadena de valor de los productos, traslada a los precios y acelera la Inflación. Siempre: IMPUESTO=PRECIO. Quiere decir: Todo aumento de los impuestos (especialmente el que, el comunista Diputado Heller le quiere cobrar a los ricos para la gilada) los paga el Pueblo que consume. En síntesis: Con la inflación, aumenta la recaudación y las posibilidades del Gobierno, de tener el excedente necesario, que le permita pagar los intereses. (El principal no se paga y aumenta por anatocismo, con los intereses que no se llegan a pagar )

C.) No emitir para financiar a la Administración (Que tiene déficit) Significa llanamente que: ese déficit, debe ser financiado con nueva emisión de Deuda. Los tecnócratas de los usureros, ponen el grito en el cielo contra la emisión monetaria, pero, nada dicen de la emisión de deuda, que es el negocio que les paga el sueldo.