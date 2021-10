Tribunal Administrativo de Faltas y Tribunal de Cuentas Municipal expusieron el presupuesto Von der Thusen señaló que “hemos pedidos a ambos Poderes una reducción del gasto político y del gasto público”

Río Grande.- Este lunes en la sala de Sesiones del Concejo Deliberante dio inicio el debate del proyecto de Presupuesto 2022 en la cual los Concejales recibieron la exposición de las autoridades del Tribunal de Cuentas Municipal y del Juzgado de Faltas.

La reunión fue presidida por el presidente de la comisión de Presupuesto, concejal Hugo Martínez, y de la cual también participaron los concejales Raúl von der Thusen, Javier Calisaya, Cintia Susñar, Miriam Mora, Walter Abregú y Pablo Llancapani.

En primera instancia los ediles escucharon a través de la plataforma de ZOOM a la Jueza Galeano y a la Dra. Paola Mangialavori del Juzgado de Faltas y seguidamente de manera presencial al presidente del Tribunal de Cuentas Municipal Pedro Fernández.

Tanto la Jueza Galeano como la Dra. Paola Mangialavori del Juzgado de Faltas señalaron a los Concejales que la institución trabaja con un total de veintidós empleados, diecisiete de planta permanente y cinco personas más que prestan servicio, pero que son personal del Ejecutivo Municipal.

Asimismo plantearon la necesidad de poder contar con un edificio más grande y a la fecha tienen un total de 10079 causas cursadas en lo que va del año.

Por su parte el presidente del Tribunal de Cuentas Municipal Pedro Fernández planteó ante los ediles que tienen una planta de treinta empleados, que es la misma desde el año 2014, de los cuales trabajan con veintitrés porque siete están fuera de la institución por cargos de mayor jerarquía.

Fernández solicitó a los ediles en poder ampliar la planta de personal en seis profesionales más, y dijo que del 100% del presupuesto, el 87% se va en salarios, y un 3% en el alquiler del edificio.

“El 8% que dispone la Carta Orgánica para los tres entes descentralizados no alcanza, ni alcanzó nunca”

Tras la reunión, el concejal Raúl von der Thusen señaló que “recibimos hoy a dos Poderes del Estado municipal, uno de ellos es el Tribunal Administrativo de Faltas, también conocido como Juzgado de Faltas, que es el que lleva adelante el cobro de multas, no solo de tránsito sino también comerciales y de otro tipo de cumplimiento de normativa comercial, y por otro lado a los miembros del Tribunal de Cuentas Municipal que es el órgano que se encarga de controlar a todos los poderes con respecto al gasto público y que se lleve adelante el uso de los fondos públicos como corresponde”.

El edil puntualizó que “el Tribunal Administrativo de Faltas presentó un presupuesto de casi 98 millones de pesos para el año 2022, mientras que el Tribunal de Cuentas Municipal presentó un presupuesto de 147 millones de pesos, desfasado en un millón de pesos respecto de lo presupuestado por el Ejecutivo Municipal, pero esto tiene que ver con que la presentación se realizó anterior a la presentación del Ejecutivo municipal ante el Concejo Deliberante, teniendo en cuenta que el Tribunal de Cuentas Municipal lo presentó el 29 de agosto y no conocía cual era la previsión presupuestaria”.

Von der Thusen aseguró que “este 8% que dispone la Carta Orgánica para los tres entes descentralizados no alcanza, ni alcanzó nunca desde que se puso en funcionamiento en el año 2006, dado que no se tuvo en cuenta algunos gastos que tenían que ver con el crecimiento de los distintos Poderes como por ejemplo es el caso del Concejo Deliberante que tiene dos Concejales más, tal cual lo dispone la Carta Orgánica y quizás en algunos años más va a llegar a once ediles, con todo el gasto que esto conlleva, yo no estoy de acuerdo con esto, pero no se puede cambiar porque está dispuesto en la Carta Orgánica y no en una ordenanza, además este 8% de límite de gasto también se puede considerar inconstitucional porque no se puede desde el Poder Ejecutivo Municipal coaptar el control que tiene el TCM y el Concejo Deliberante con presupuesto, siempre estamos dependiendo de una ampliación presupuestaria que defina el Ejecutivo Municipal, y la verdad que no es muy justo que esto suceda, más con los órganos que son de control”.

Con respecto a los pedidos que han realizados estos dos Poderes ante el Concejo, dijo que “por un lado tiene que ver con el aumento presupuestario respecto al personal, pero como tenemos esta limitación del 8% y hay una ordenanza del 2011 que distribuye este 8%, siempre a los diferentes Poderes le está faltando este número para la planta de personal, y si bien el Concejo Deliberante tiene un poco más de planta de lo que se prevé todos los años, esta Presidencia ha decidido no hacer uso de la totalidad de la planta de personal que tenemos autorizada por presupuesto, lo cual ha significado una reducción del gasto político y del gasto público en el Concejo Deliberante, por eso le solicité al Juzgado de Faltas y al Tribunal de Cuenta Municipal también hacer un ahorro del gasto político y del gasto público que son los fondos de los riograndenses para que todos podamos llegar al presupuesto”.

Al respecto detalló que “en el Concejo Deliberante hemos reducido el gasto público en un 28% y esperamos que hagan lo mismo los otros dos Poderes del Estado”.

También hizo referencia a la deficiencias edilicias que hicieron públicos las autoridades tanto del Juzgado de Faltas, como del Tribunal de Cuenta Municipal, para lo cual señaló que “es una materia pendiente de hace muchísimos años, a mí me ha tocado estos años presidir el Concejo Deliberante y hemos trabajado en tratar de lograr hacernos nuevamente de un predio que existe en la ciudad, que en alguna oportunidad estaba dispuesto para que sea una gran centro cívico, donde puedan estar unificados todos los tres Poderes del Estado Municipal y para que el vecino le sea más fácil poder acercarse, pero lo que sucede es que presupuestariamente es casi imposible, son muchos los fondos que se necesitan, pero desde el Concejo Deliberante con estos ahorros que estamos haciendo no solo modificamos la institución, donde es una institución más inclusiva y más segura, sino que estamos viendo la posibilidad para el próximo año de poder comenzar con algún tipo de obra de ampliación, al menos desde este Poder legislativo”.

Puntualizó que “a la fecha el TCM paga mensualmente 350 mil pesos de alquiler”.

Con relación al gasto de personal de cada una las instituciones, dijo que “de acuerdo a lo establecido en la Carta Orgánica, en materia de pago de sueldos no se puede superar el 50% del presupuesto de cada uno de los órganos, pero lo cierto es que en distintas gestiones que han pasado no se ha cumplido con este porcentaje, quizás en el Concejo Deliberante un poco menos, pero en las otras instituciones no le ha quedado otra que sobrepasar este porcentaje por el poco presupuesto que tienen, donde en algunos casos llega al 20, o 25%” de exceso presupuestario con respecto al pago de remuneraciones para el personal”.

Por último Von der Thusen manifestó que “le hemos solicitado tanto al TCM como al Juzgado de Faltas la presentación de lo ejecutado del presupuesto hasta el momento por ambos Poderes, de esta manera nosotros podremos hacer una previsión de gasto para cuando se elabora el presupuesto para el próximo año uno puede tener una idea aproximada, de esta manera podemos conocer la situación económica”.