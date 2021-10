Compras en la Zona Franca de Río Gallegos: todo lo que necesitas saber

La Zona Franca de Río Gallegos quedó oficialmente inaugurada este lunes 18 de octubre, la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, y la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, encabezaron el acto en el recinto franco.

Será la primera zona franca con negocios minoristas que funcione en el país. Por eso, la expectativa en la comunidad es muy alta. Sobre todo si se tiene en cuenta el tiempo de espera transcurrido y la actual imposibilidad -producto de la pandemia de coronavirus- de cruzar la frontera con Chile para acceder al recinto franco de la ciudad de Punta Arenas. Un hábito casi irrestricto para los habitantes de Río Gallegos.

Así las cosas, el martes 19 de octubre, abrirá sus puertas la zona franca que se ubica al sur de Río Gallegos sobre la Ruta Nacional N°40 en el camino hacia Punta Loyola. Será, sin dudas un antes y un después en el consumo local.

Desde el martes 19 de octubre, el recinto permanecerá abierto al público en general de 12 a 20 horas, todos los días de la semana (de lunes a lunes).

El recinto se ubica sobre la Ruta Nacional N°40, en el acceso sur por Chimen Aike.

Además un servicio de colectivos comenzará a funcionar a partir del martes 19 desde la Terminal de Ómnibus de la capital de Santa Cruz hasta el recinto libre de impuestos. Su costo es de 400 pesos ida y vuelta. Saldrá de Río Gallegos a las 11.30, 15 y 18 horas y de la Zona Franca partirá a las 14, 17 y 20 horas.

¿Cómo es la Zona Franca por dentro y que comercios hay?

El interior del predio de la Zona Franca tendrá en un principio siete locales y cinco “islas”, la primera de ellas apenas uno ingresa a través del hall de ingreso y las otras 4 en la galería perpendicular.

Funcionarán las siguientes empresas: Multigroup S.A. (cubiertas, repuestos para automotores, herramientas, artículos para vehículos, iluminación led y domótica), RGL Trading S.A. (bazar, línea blanca, artículos del hogar y juguetería), Tsoneka S.R.L. (artículos y ropa deportiva y outdoor), Dulzuras Patagónicas S.A. (gastronomía), Joyería LAR (joyería y relojería), Rofer Winds S.A. (indumentaria y ropa de vestir), Vertex Computers S.A. (computación, telefonía celular y tecnología), Patagonia Duty Free S.A, (perfumería, cosmética, comestibles, bebidas alcohólicas y tabaco) y, posteriormente, dos empresas para la venta de autos y el resto del rubro automotor, Auto Rio S.A. y Harasic Vera.

¿Cuánto puedo gastar en la Zona Franca?

los precios estarán exhibidos en dólares y los comercios deberán contar con carteles donde figure el tipo de cambio del día.

Los consumidores podrán gastar un máximo de 600 dólares por mes, por persona.

En caso de los menores de 16 años, esa franquicia se reducirá en un 50% y será de 300 dólares.

Los grupos familiares podrán sumar sus franquicias con el fin de realizar una compra mayor.

Para todos los casos, las franquicias serán intransferibles y no acumulativas, por los que se “resetearán” mes a mes.

Además, quienes residan en Santa Cruz tendrán la posibilidad de adelantar sus franquicias por hasta 4 meses. Esto quiere decir que un santacruceño podrá juntar hasta 2.400 dólares (600 dólares x 4 meses).

En ese último caso, no podrán realizar nuevas compras hasta el mes en que se cumpla el cupo utilizado.

Qué pasa si al comprar, tengo un excedente en la franquicia

A diferencia de lo que sucede al volver de Punta Arenas, que el excedente del consumo permitido era abonado en forma de multa al pasar por el control de Aduana, en la Zona Franca de Río Gallegos no existirá esa posibilidad.

Cada uno de los consumidores de la Zona Franca no podrán gastar más de 600 dólares por mes.

Esto quiere decir que el sistema que se utilizará para controlar el uso de las franquicias no permitirá que se supere ese monto.

Cómo se controlará lo que gasto, según la franquicia disponible

Será a través de un sistema informático por el cual los comercios registrarán las ventas realizadas. Allí figurarán los datos de los compradores según su DNI.

Eso implicará el cumplimiento estricto del uso correcto de la franquicia.

Luego, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) utilizará ese registro elaborado como base de consulta y control.

Cómo será la compra de autos en la Zona Franca

Podrán comprar vehículos quienes tengan una residencia mínima de 2 años en la provincia de Santa Cruz. Eso deberá acreditarse mediante un certificado de domicilio que surja del DNI.

Para eso contarán con una franquicia adicional y diferenciada por hasta un valor máximo de compra de 25.000 dólares o de hasta 40.000 dólares en caso de la compra de pick up.

Los consumidores podrán adquirir un auto cada 5 años.

Los vehículos que se compren en la Zona Franca sólo podrán circular por la provincia.

Por eso, las salidas fuera de Santa Cruz no podrán superar un plazo mayor a 90 días por año.

En tanto, todos los autos que sean adquiridos en el recinto franco tendrán una oblea identificatoria.

Fuente: La Opinión Austral