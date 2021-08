ESTE SÁBADO SE REALIZARÁ LA PRIMERA CONFERENCIA DEL PRE CONGRESO EDUCACIÓN E INCLUSIÓN DESDE EL SUR

El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Gobierno de la provincia de Tierra del Fuego AIAS, a través de la Dirección de Formación Permanente, llevará a cabo este sábado 7 de agosto la primera conferencia denominada “Educar en tiempos de desigualdad” transmitida en vivo por YouTube, a las 11 horas.

Dicha conferencia, estará a cargo de María de los Ángeles “Chiqui” González, Abogada especialista en Derecho de Familia (UNR), Doctora Honoris Causa otorgado por la Universidad de Aberdeen (Escocia) por su aporte a la Educación y los Derechos Humanos (2012). Ex ministra de Cultura en Rosario y en la Provincia de Santa Fé. Creadora del Tríptico de la Infancia de Rosario (La Isla de los Inventos, El Jardín de los Niños y Granja de la Infancia) y Tríptico de la Imaginación de Santa Fe (El Molino, La Redonda y la Esquina Encendida), entre otros.

Esta primera conferencia se da en el marco de una serie de encuentros de pre congreso camino al IV Congreso Internacional Educación e Inclusión desde el Sur que se desarrollará en el mes de noviembre. Durante diversas jornadas disertarán diferentes y reconocidos especialistas en educación. El evento no requiere inscripción previa y se puede acceder a través del enlace

https://bit.ly/2TC5mr6 del canal de YouTube de Aulas Digitales del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia.