¿Cómo negar una realidad tan descarnada?

Como es posible que en medio de un pais cuya población es mayoritariamente pobre se gasten 4.200 millones de pesos en una elección. Como es posible tanta insensibilidad social de parte de todos, ¿no hay nadie que diga basta con esto?, no, porque son todos lo mismo. Como es que se puede hablar de mejoras en la economía cuando no hay ningún indicador que así lo demuestre, como se puede seguir adelante con 20 mil empresas menos y más de 100 mil desocupados solo en 2020.

Cada uno puede mirar para donde le plazca, pero, el problema es que para donde mires hay pobreza, para ser más exacto 42,6 % de la población es pobre.

Algunos datos: En junio de 2020, el 26,5% de las familias no podía afrontar los gastos de cada mes. Ese concepto creció al 42,25% en enero de 2021. Un salto muy marcado que da cuenta de la fragilidad de sus economías.

◆ A mediados del año pasado, el 41% de las familias consultadas remarcaba que afrontaba los gastos del mes apoyándose en una tarjeta de crédito. Ese número cayó al 27,25% en enero de 2021.

◆ El 5% de las familias informaron que acudían a préstamos bancarios, personales y de otros tipos para llegar a fin de mes, en junio pasado. Ese dato creció al 13% en enero de 2021. Por el lado de los compromisos en mora, ‘la foto de la economía familiar’ también se movió en pocos meses. Los datos que reúnen los almaceneros dan cuenta que, en junio, el 36,5% se atrasaba con el pago de las tarjetas, algo que creció al 45,25% en enero de 2021. Por otro lado, el 22,5% de las familias decía en junio del 2020 que cayó en mora en el pago de tasas e impuestos, otro concepto que subió en enero del 2021, cuando el 29,5% dijo no poder completar el pago de tasas e impuestos.

La gente está pagando o estaba pagando, alimentos con tarjeta de crédito, no puede haber una situación más grave que el endeudamiento para poder alimentarse, eso significa que no hay ninguna otra posibilidad y que la inflación ha superado todos los pronósticos previstos porque no se dejó de emitir dinero sin respaldo desde 2019.

Entonces ni siquiera hace falta escribir esto, además que cada vez leen menos, el problema no es lo que un medio publique, es la realidad que se vive en la economía doméstica, porque de la macro economía hablan todos, pero los pobres, indigentes, pymes y emprendedores, nadie dice una palabra y ¿saben por qué?, porque no tienen idea del daño que han provocado quienes tomaron decisiones absolutamente a contrapelo del mundo, desde cerrar la importaciones de insumos básicos, hasta poner cepo al dólar, pasando por intentonas intervencionistas o expropiaciones y prohibición de exportar carnes, aumentar retenciones al agro, todo contra el que produce, todo contra lo que genera trabajo, todo contra las posibles inversiones y el resultado lamentablemente para millones de argentinos, entre los que me incluyo, es que cada vez somos más pobres, cada vez estamos más abandonados por el estado y ni ahora, ni antes, estuvieron realmente preocupados por el destinos de casi 24 millones de personas que son pobres, no llegan a fin de mes, no pagan el alquiler, no pagan impuestos, no comen, porque no pueden, su sueldo está 20 puntos por debajo de la inflación .

No importa lo que los medios digan o pretendan influenciar, la trágica realidad es que en este pais ya hay muchos más pobres que ricos y los pocos ricos que quedan son en su mayoría políticos, dirigentes gremiales, punteros o asesores.

Los profesionales de la salud de este pais son los peores pagos de Latinoamérica, el pais esta 5° en niveles de corrupción entre 95 países, esto lo puedo seguir describiendo o dejo que cada uno por si solo mire a su alrededor y me diga donde ver el derrame de la riqueza en su zona. Miren lo que pasa en Rio Grande, Ushuaia o Tolhuín, ¿ven la reactivación?, realmente se ve el aumento del empleo. Se ve la reapertura de comercios y empresas. Lo que si se ve es la falta de gas, porque están repartiendo leña, la falta de agua por hay camiones repartiendo ese líquido elemento de barrios de las 3 ciudades, porque hay remates de autos particulares cada 15 días que de publicitan en los medios, porque una empleada del estado con un hijo a cargo y 6 años de antigüedad no llega a 60.000 pesos, porque hay sueldos en el sector privado de 40 mil pesos, porque un empleado del sector privado tampoco llega a 60 mil pesos aun con horas extras, seguramente hay excepciones como las y los cajeros de los supermercados y otros, pero la mayoría está reclamando aumentos que ahora rondan el 50 % de piso porque esta provincia está sufriendo una de las remarcaciones de precios más brutales de la historia. Voy a un caso concreto, se exige desde la autoridad el uso de cubiertas con clavos y el precio de 4 cubiertas es el equivalente a dos sueldos de un empleado.

Hasta donde yo sé el éxodo de empresas de argentina no paró nunca y ayer los medios nacionales otra vez lo ponían en sus titulares. Yo puedo escribir todo el día, pero cada uno de ustedes sabe que estamos pasando por uno de los peores momentos económicos, lo veo en los bancos donde cientos piden créditos o refinancian para poder sobrevivir, pagan deuda con deuda, en las agencias de autos con la devolución de planes, en los supermercados donde ya no se ven carritos llenos, en los locales de ropa donde antes había 3 o 4 clientes, ahora no hay nadie.

Veo colas en las estaciones de servicio una vez al mes, el día de cobro, el día del padre y el día del amigo fueron las dos oportunidades donde se vio gente comprando algo.

El Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA)confirma a través de un estudio que:

En CABA: desde que comenzó la pandemia hay 114 mil nuevos pobres.

En Argentina la tasa de mortalidad por Covid-19 es de 2.300 por millón de habitantes y la pobreza aumentó en el 2020 un 6,5% de la población. Mientras que en Chile la mortalidad es de 1.800 por millón y la pobreza aumentó en 2,2% y en Uruguay la mortalidad es de 1.700 por millón y la pobreza aumentó en 3,5%.

De haber logrado el desempeño de los vecinos, la Argentina tendría aproximadamente 24 mil muertes menos por Covid y 1,5 millones menos de pobres.

Veo en las redes sociales como la gente se desprende de autos, cocinas, calefones, termo tanques, lavarropas, televisores, planchas, ropa usada, como veo también cientos de mensajes sobre venta de lo que se les ocurra, desde comida árabe, hasta curanto, pasando por asado por delivery o perfumes imitación de los importados, la cuestión es sobrevivir porque ahorrar es absolutamente imposible, ahora esto lo vivimos nosotros, hay una parte de la sociedad que sigue como si no pasara nada, no los roza este desastre y por eso es lógico que sigan adelante, jamás tuvieron que vender nada para poder comer, al contrario le han sacado a muchos para seguir acumulando algo que seguramente no van a poder gastar porque la vida es muy corta y la ambición muy grande, no hace falta dar nombres, y seguramente no son todos, pero se parecen y la realidad, insisto, no es una invención de los medios, eso sería subestimar la inteligencia de la gente, mas allá de la más que baja credibilidad de quienes nos informan. Lo que los medios dicen no se condice para nada, con lo que vive la gente en este pais por eso sería importante que quienes tienen intenciones de ocupar cargos piensen muy seriamente que van a decir, porque el discurso políticamente correcto está agotado.

Armando Cabral