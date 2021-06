Inaceptable: La legislatura provincial le pagó un pasaje a Jose Estabillo después de haber cobrado 13 millones de pesos por un juicio a la caja de previsión de la provincia.

Rio Grande 03/06/2021.- La legislatura de Tierra del Fuego le pagó un pasaje ida y vuelta a Buenos Aires al ex gobernador Jose Arturo Estabillo, responsable entre otras cosas de haber despilfarrado 600 millones de dólares en sus dos gestiones desde 1991 a 1999 y aun peor si tenemos en cuenta que hace un mes cobró un juicio contra la caja de previsión por una suma cercana a los 13.800.000 pesos en concepto de jubilación como ex gobernador con el 82% móvil no pagada desde 2018, mas los intereses devengados, esta acción es injustificable se la mire, por donde se le mire.

Esta nota fue publicada el 24 de abril, cuando accedimos a la información que señalaba que el ex gobernador había demandado a la Caja de Previsión Social, por el no pago de su jubilación ante la justicia provincial. El fallo fue a su favor y la caja debió desembolsar la friolera de 13.800.000 pesos en concepto de pagos atrasados, mas intereses devengados de los últimos 3 años.

Por lo tanto Estabillo percibe una jubilación mensual de mas de 300 mil pesos, por el 82%, lo que no cobran el resto de los jubilados que están reclamando ese derecho hace años, lo que no lo hace precisamente un indigente, ni mucho menos, la pregunta es porque, la Legislatura de la Provincia, le paga un pasaje con fondos públicos, tramo buenos Aires/Ushuaia/Buenos Aires y en carácter de que, ya que no cumple ninguna función institucional, salvo la de un ex gobernador que despilfarró 600 millones de dólares en 8 años y dejo la casa de gobierno cerrada con candado y una deuda de un millón de pesos de telefonía en 1999. Es de suponer que vino con motivo del Aniversario de la Jura de la Constitución, costo que podría haber pagado tranquilamente de su bolsillo en medio de una crisis como esta, donde pareciera que esa crisis la vivimos los privados, los monotributistas, los autónomos y todo aquel que pone el lomo 24 x7 los 365 días del año. No hay nada que justifique este gasto, no hay argumento valido, no hay ni un mínimo de empatia con aquellos que aun no tienen ni gas, ni agua 30 años después que este señor fue el primer gobernador electo de Tierra del Fuego. y nos arruinó la vida a todos los fueguinos con actos de corrupción tan escandalosos como el Puerto en Rio Grande, solo por dar un ejemplo.