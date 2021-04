Jose Estabillo cobrará 82% móvil de jubilación como ex gobernador en forma retroactiva al 2018 por el decreto Nº 3705/2017 de Bertone.

Por Armando Cabral

Rio Grande 28/04/2021.- El ex gobernador de la Provincial, Jose Arturo Estabillo, demandó en la justicia a la Caja de Previsión por el no pago de su jubilación con retroactividad al año 2018 a partir del decreto Nº 3705/2017 de la ex gobernadora Rosana Bertone que la justicia declaró inaplicable en este caso porque viola las normas vigentes. Estabillo cobrará el 82 % móvil del sueldo del actual gobernador unos 275.789,78 pesos mas los intereses devengados en los últimos 3 años.