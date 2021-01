La reacción de los policías y los turistas cuando se encontraron a Patricia Bullrich en Villa Gesell

Patricia Bullrich ovacionada por las fuerzas de seguridad y los vecinos

Mientras recorre la Costa Atlántica para presentar su libro “Guerra sin cuartel: terminar con la inseguridad en Argentina”, la presidenta del PRO fue sorprendida por un grupo de policías que se acercaron a saludarla, ante un público que la aplaudía y la aclamaba por su gestión al frente del Ministerio de Seguridad en el gobierno anterior.

El hecho se produjo este jueves por la tarde en Villa Gesell cuando Bullrich estaba brindando detalles de su nueva publicación al aire libre, en un local gastronómico del centro de esa ciudad balnearia. En total, fueron 6 los uniformados del Grupo de Prevención Motorizado (GPM) y la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), que se acercaron hasta donde ella estaba para brindarle su apoyo.

Al observar el gesto, Bullrich se levantó de su silla inmediatamente y saludó con el puño a cada uno de ellos, entre los que había cinco hombres y una mujer. Como el lugar estaba colmado de turistas, enseguida empezaron los aplausos y las muestras de cariño hacia Bullirch; quien se mostró agradecida por el gesto de todos los presentes e hizo un tuit alusivo con un corazón incluido y la palabra “gracias”.

Patricia Bullirch, presidenta del PRO, recibe muestras de apoyo de parte de algunos integrantes de las fuerzas de seguridad (@tomaassantos)

“Tremendo. Grupos de la policía se acercan a saludar con profundo respeto a @PatoBullrich. Para llorar… si esto no es cambiar, para los que hablan al pedo, diganme que es?”, tuiteó el usuario Tomás Santoestefano junto a la filmación que dura cerca un minuto y medio.

Así como hubo gente que se manifestó a favor de la ex ministra hubo otros que hicieron hincapié en que no llevaba el barbijo puesto ni respetó el distanciamiento social con los uniformados.

“No es fácil ganarse el respeto de las fuerzas de seguridad y Pato lo logró. Qué emoción ver este video”, escribió un de los seguidores; mientras que una mujer se preguntó: “Esto sucede cuando los funcionarios de Macri caminan por la calle. Cristina puede hacer lo mismo?”.

Alertada por esta situación, Florencia Arietto – quien fue asesora de Bullrich- dijo que podrían sumariar a los uniformados que participaron del saludo: “No me sorprende de Sergio Berni. Pongo a disposición mi matrícula de abogada para representarlos en defensa de sus derechos a los oficiales. Si los conocen hagánselo saber”. Es que los uniformados no pueden hacer manifestaciones políticas, y esto podría ser un quiebre en el reglamento interno.

Consultados al respecto, fuentes del Ministerio de Seguridad respondieron a Infobae que “todavía no hay una decisión tomada. El tema todavía no está bajo análisis. Si hay alguna irregularidad, se verá”.

Poco después, María Teresa García, ministra de Gobierno bonaerense, comentó en su cuenta de Twitter una publicación sobre lo ocurrido con Bullrich y los uniformados y aseguró “que ya fueron separados de la fuerza”. Sin embargo, más tarde García decidió borrar la publicación.

María Teresa García tuiteó que los uniformados habían sido separados de la fuerza, pero más tarde borró la publicación

En una entrevista publicada hoy por este medio, Bullrich contó que en la calle le han dicho que es “la Merkel de Argentina” y admitió que sueña con ser Presidenta.

Consultada acerca de cómo reacciona cuando la gente la tilda de “facha”, ella respondió sonriente: “No me enojo. Les guiño un ojo y, con los dedos, le hago la “V” a los kirchneristas. Pero bueno, igual por suerte, me cruzo con gente que me reconoce. Me dicen: ‘Te veo como la Merkel de Argentina’”.

Bullrich recorre la Costa Atlátnica para presentar su nuevo libro (@NoraGolias)

Y agregó: “¿Si me gusta la comparación con la canciller de Alemania? ¡Sí, por supuesto que me gusta esa definición! Porque Merkel es una persona firme, y abierta, no es obcecada. Yo creo que esa es la forma correcta. Hay que ser firmes y saber escuchar mucho, ser abiertos a las ideas. Porque la obcecación es muy negativa. No es ser inteligente”.

Además, se refirió a su nueva publicación: “El libro es una manera de expresar abiertamente, y anecdótica, momentos de mi gestión. Cuando dejé el cargo, hice un informe de gestión, claro. Pero esto es algo mucho más dinámico. Y pone en valor las cosas que hicimos y que el Gobierno desarmó, como fue el tema de las pistolas taser que las terminaron usando para cualquier cosa”.

La agenda política de la dirigente de Juntos por el Cambio continuará este viernes durante el día en Villa Gesell y por la noche volverá por la noche a Pinamar, donde hablará frente a unas 100 personas en el parque de un hotel de la ciudad balnearia y también firmará ejemplares. Luego, el sábado 23 estará en Mar del Plata y el domingo 24 en Miramar.

Fuente:infobae